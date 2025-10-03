GP Indonesia, Bezzecchi vola: clamoroso Marquez e Bagnaia fuori dal Q2. Pecco eliminato e sbugiardato da Salucci

Bezzecchi chiude le Pre-qualifiche del GP Indonesia col miglior tempo in 1:29.240, davanti ad Aldeguer e Acosta. Fuori dai 10 e costretti al Q1 il neo campione del mondo Marc Marquez (11°) e Bagnaia (17°)

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Incredibile ma vero. La Ducati ufficiale eliminata in blocco nelle pre qualifiche del Gran Premio di Indonesia. Mentre Marco Bezzecchi volava nella seconda sessione di prove sul circuito di Mandalika, Marquez e Bagnaia non hanno centrato la top 10 per andare direttamente in Q2: beffato Marc, 11° da neo campione del mondo, peggio Pecco 17° e ripiombato all’inferno. Per lui venerdì difficile visto che Alessio Salucci ha anche confermato che il campione torinese ha provato la GP24 di Morbidelli prima di Motegi.

Gp Indonesia: Marquez e Bagnaia fuori dal Q2

Con un ritmo infernale, nonostante ancora qualche botta e un po’ di dolore dopo la caduta di Motegi, Marco Bezzecchi ha chiuso le pre qualifiche del GP Indonesia (orari e dirette tv) col miglior tempo in 1:29.240. Alle sue spalle ma staccati di quasi mezzo secondo la prima Ducati, quella Gresini di Femin Aldeguer e la Ktm di Pedro Acosta. Poi la Honda di Marini, Raul Fernandez, Mir, la Yamaha di Quartararo, Rins, Oliveira e Alex Marquez nonostante una caduta nel finale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Con grande sorpresa finiscono fuori dai 10 e costretti al Q1 il neo campione del mondo Marc Marquez undicesimo, anche lui caduto nella seconda parte delle pre qualifiche, eliminato per meno di mezzo decimo dal fratello Alex, dopo aver risposto per le rime a Rossi. Addirittura peggio Pecco Bagnaia che non è mai stato nelle prime posizioni, ha chiuso 17° e sembra essere ripiombato nelle solite difficoltà nonostante la resurrezione di Motegi. Fuori anche le altre due Ducati del team VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio.

Salucci sconfessa Bagnaia

Svolta intanto sul caso delle prove di Bagnaia a Misano. Dopo la vittoria di Motegi, duplice tra Sprint e gara, era circolata voce che Pecco nel test di Misano avesse utilizzato la GP24 di Franco Morbidelli. Nel media day di Mandalika la cosa era stata chiesta al campione torinese che aveva glissato: “Se ho utilizzato la moto di Morbidelli ai test di Misano? Non confermo”.

A confermarlo è invece stato qualche ora dopo Alessio Salucci, team director VR46: “Ducati ci ha chiesto di aiutare Pecco, ha provato la GP24 di Morbidelli quel giorno”, le sue parole a MotoGP.com.