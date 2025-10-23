MotoGP, Gp Malesia 2025: dove vedere in tv e streaming la gara di Sepang. Bezzecchi on fire, Bagnaia cerca se stesso

Scopri il programma completo del weekend di Sepang con la sfida tra Bagnaia e Bezzecchi per il terzo posto nel Mondiale piloti, assente ancora Marc Marquez

A pochi giorni dalla prima vittoria in carriera in MotoGp di Raul Fernandez, che in Australia ha regalato una domenica da sogno all’Aprilia Trackhouse, il Motomondiale fa tappa a Sepang, per il Gran Premio della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 MotoGP. Assente ancora Marc Marquez già campione del mondo, Pecco Bagnaia è chiamato a riscattare l’ennesimo doppio zero, che gli è costato anche il terzo posto nella classifica piloti. Ora, alle spalle del tandem di testa, c’è Marco Bezzecchi in grande spolvero. Vediamo quindi a che ora e dove vedere in tv tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Malesia, comprese qualifiche e Sprint in diretta e live in streaming.

MotoGp, caratteristiche e storia del circuito di Sepang (Malesia)

Il circuito di Sepang non ha bisogno di particolari presentazioni. In Malesia, va in scena una delle grandi classiche del Motomondiale, ma anche una gara molto speciale per ogni pilota ed appassionato delle due ruote. A Sepang, infatti, perse la vita nel 2011 Marco Simoncelli, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutto il paddock. Costruito nel 1998, presenta ben 10 curve a destra, ma soprattutto un rettilineo che sfiora il chilometro di lunghezza e consente numerosi sorpassi in scia. Non mancheranno le battaglie a tu per tu, con il motore Ducati che potrà fare la differenza: Bagnaia è avvisato, Bezzecchi pure.

MotoGp Malesia, dove vedere il Gp di Sepang in diretta tv e streaming

Tutto pronto per il lungo weekend in programma in Malesia da oggi, giovedì 23, a domenica, 26 ottobre. Occhio al fusorario, ma anche al cambio d’orario che ci sarà tra sabato e domenica: prima sessione di libere all’alba di venerdì, per poi arrivare a qualifiche, Sprint Race e gara domenicale, in calendario alle ore 8 italiane. Diretta tv in esclusiva su Sky Sport, con particolare riferimento al canale tematico (208), dove potrete seguire approfondimenti, interviste ed analisi insieme allo studio di Vera Spadini. Telecronaca affidata come di consueto a Guido Meda e Mauro Sanchini, con Sandro Donato Grosso dal paddock. Diretta tv in chiaro su TV8 prevista per qualifiche e Sprint Race del sabato. Domenica, gara in differita in chiaro alle ore 14.

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, piattaforme che metteranno a disposizione degli appassionati tutte le sessioni della tre giorni di Sepang. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su smartphone e tablet, attraverso Play Store e App Store, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social della MotoGp, dei team protagonisti e del broadcaster Sky Sport.

Gp Sepang, gli orari di tutte le sessioni del weekend

Si comincia domattina alle 04:45, con la prima sessione di prove libere, per poi lasciare spazio alle prove delle 09:00, in diretta solo su Sky Sport. Sabato, invece, sono in programma alle prime luci dell’alba le due sessioni di qualifiche che precederanno la Sprint Race (ore 09:00), alla vigilia dell’attesissima gara domenicale (ore 08.00). Ecco gli orari di tutte le sessioni del weekend di Sepang:

Venerdì 24 ottobre

04:45-05:30 MotoGP Prove Libere 1

09:00-10:00 MotoGP Prove

Sabato 25 ottobre

04:10-04:40 MotoGP Prove Libere 2

04:50-05:05 MotoGP Q1 (diretta su TV8)

05:15-05:30 MotoGP Q2 (diretta su TV8)

09:00 MotoGP Sprint 10 giri (diretta su TV8)

Domenica 26 ottobre