Gp Malesia, vola Acosta: Bezzecchi e Bagnaia out. Pecco gesto di stizza, Ducati fa chiarezza sul suo addio e Bulega

Pedro Acosta ha firmato col il miglior tempo le pre qualifiche del Gran Premio di Malesia. Eliminazioni eccellenti di Bezzecchi e Bagnaia con Pecco stizzito. Sui rumors di addio ha parlato il ds Ducati Grassilli

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è la Ktm di Pedro Acosta davanti a tutti. Ma alle sue spalle la pista di Sepang ha rimescolato le carte e i valori della MotoGP. Le pre qualifiche del Gran Premio di Malesia vedono l’eliminazione e quindi costretti al Q2, nomi eccellenti, da Bezzecchi a Bagnaia anche se le difficoltà di Pecco non sono più una novità. Dietro Acosta due moto di team satelliti, la Honda di Zarco e la Yamaha di Miller. In top ten anche le due VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli, fuori per un pelo anche Marini.

Intanto però a parziale consolazione di Bagnaia, la Ducati ha fatto chiarezza per l’ennesima volta sulle voci che danno Pecco in rotta col team ufficiale e in cerca di altro, addirittura già per il prossimo anno. A far da ambasciatore della missiva il ds Grassilli che ha parlato anche delle possibilità di Nicolò Bulega di sostituire Marquez a Portimao.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

MotoGp, caratteristiche e storia del circuito di Sepang (Malesia)

Pedro Acosta ha firmato col il miglior tempo le pre qualifiche del Gran Premio di Malesia. A Sepang il pilota spagnolo della Ktm ha chiuso col tempo di 1:57.559 una sessione che ha visto anche alcuni sprazzi di pioggia nella parte centrale. In Q2 ci vanno direttamente Zarco, Miller, Mir, Quartararo, le prime Ducati sono quelle del team VR46: Di Giannantonio e Morbidelli, a chiudere la top ten dei qualificati addirittura il tester Yamaha Pol Espargaro, Alex Marquez caduto un paio di volte e Rins. Costretti al Q1 tra gli altri Marini (11°), Bagnaia (12°) e Bezzecchi (15°)

Così nelle fp1: Aldeguer davanti a tutti

Nella notte Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini è stato il più veloce nelle prove libere. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sul 2:00.199, precedendo Bagnaia con la Ducati Factory e la Honda di Mir. Al 5° posto Marco Bezzecchi sull’Aprilia. La sessione è però di fatto durata solo mezz’ora, prima dell’arrivo di un pesante acquazzone a circa 15′ dalla fine del turno.

Il programma dopo le prime sessioni di prove libere ha subito un ritardo di circa mezz’ora sulla tabella degli orari a causa di un intervento su vari punti della pista per via dell’olio lasciato sul tracciato probabilmente dall’Asia Talent Cup precedente.

Bagnaia stizzito dalla sua Ducati, il gesto

Oramai sta diventando una sgradita abitudine. Bagnaia fuori dalla top ten nonostante il buon inizio nelle fp1 ma forse, solo frutto del fatto che la pioggia nel finale ha impedito agli altri di migliorare il proprio tempo. Nelle pre qualifiche Pecco è tornato a combattere con gli scuotimenti della sua Ducati. Ha anche provato a uscire con la seconda moto ma gli è andata pure peggio.