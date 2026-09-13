La griglia di partenza del Gran Premio di San Marino MotoGP che scatterà alle 14 a Misano con Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez che ieri lo ha battuto nella Sprint. Zarco e Morbidelli penalizzati

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Alle ore 14 scatterà sul circuito intitolato a Marco Simoncelli il Gran Premio di Rimini e della Riviera di Rimini, 14sima prova del Mondiale MotoGP. Davanti ancora loro due, Marco Bezzecchi in pole e Marc Marquez accanto a lui. Hanno dominato fin qui tutti i turni di prova e le qualifiche nonchè la Sprint vinta dallo spagnolo della Ducati davanti al portacolori Aprilia. Griglia di partenza a Misano con due penalità: Zarco e Morbidelli, Bagnaia guadagna una posizione ma parte comunque indietro.

Gp San Marino, Zarco e Morbidelli penalizzati

Bezzecchi scatterà dalla pole position, al suo fianco Marc Marquez, in prima fila anche Aldeguer e poi a seguire Di Giannantonio, il leader del Mondiale Martin e Marini. Solo due le penalità, una in griglia. Johan Zarco è stato arretrato di tre posizioni per impeeding ai danni dello stesso Bezzecchi, un long lap penalty invece per il recidivo Franco Morbidelli che ha collezionato l’ennesima penalizzazione della sua travagliata ultima stagione in MotoGP. Guadagna dunque una posizione, tra gli altri, Bagnaia che scatterà 13° dopo un’altra eliminazione in Q1-

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Marquez-Bezzecchi, Misano per due: Marc punta al sorpasso mondiale

Bezzecchi ha fatto la pole, Marquez ha vinto la Sprint. Primo o secondo in tutti i turni di prove. A meno di cataclismi il Gp di San Marino sarà affar loro con i vari Diggia, Martin e compagnia a contendersi un posto al sole sul podio. Ieri lo spagnolo ha azzeccato la scelta della gomma, media, nella Sprint. Ma ha già messo le mani avanti dicendo che il Bez è favorito per la gara. Ma non ci crede manco lui, forse.

Gp Misano: la griglia di partenza

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:29.982

Aprilia 2. Marc Marquez 1:30.180

Ducati 3. Fermin Aldeguer 1:30.350

Ducati 2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:30.386

Ducati 5. Jorge Martin 1:30.569

Aprilia 6. Luca Marini 1:30.609

Honda 3ª fila 7. Pedro Acosta 1:30.640

KTM 8. Franco Morbidelli 1:30.643

Ducati 9. Alex Marquez 1:30.696

Ducati 4ª fila 10. Raul Fernandez 1:30.863

Aprilia 11. Pol Espargaró 1:31.180

KTM 12. Fabio Quartararo 1:30.799

Yamaha 5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:30.916

Ducati 14. Johann Zarco 1:30.887

Honda 15. Diogo Moreira 1:30.966

Honda 6ª fila 16. Enea Bastianini 1:31.113

KTM 17. Joan Mir 1:31.149

Honda 18. Jack Miller 1:31.413

Yamaha 7ª fila 19. Brad Binder 1:31.552

KTM 20. Alex Rins 1:31.593

Yamaha 21. Toprak Razgatlioglu 1:32.264

Yamaha

* Zarco penalizzato di 3 posizioni per impeding a Bezzecchi in qualifica

** Morbidelli dovrà scontare un long lap penalty per impeding nelle pre qualifiche