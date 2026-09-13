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Gp San Marino griglia di partenza, Bezzecchi contro Marquez: Misano per due. Zarco e Morbidelli in penalità

La griglia di partenza del Gran Premio di San Marino MotoGP che scatterà alle 14 a Misano con Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez che ieri lo ha battuto nella Sprint. Zarco e Morbidelli penalizzati

3 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Alle ore 14 scatterà sul circuito intitolato a Marco Simoncelli il Gran Premio di Rimini e della Riviera di Rimini, 14sima prova del Mondiale MotoGP. Davanti ancora loro due, Marco Bezzecchi in pole e Marc Marquez accanto a lui. Hanno dominato fin qui tutti i turni di prova e le qualifiche nonchè la Sprint vinta dallo spagnolo della Ducati davanti al portacolori Aprilia. Griglia di partenza a Misano con due penalità: Zarco e Morbidelli, Bagnaia guadagna una posizione ma parte comunque indietro.

Gp San Marino, Zarco e Morbidelli penalizzati

Bezzecchi scatterà dalla pole position, al suo fianco Marc Marquez, in prima fila anche Aldeguer e poi a seguire Di Giannantonio, il leader del Mondiale Martin e Marini. Solo due le penalità, una in griglia. Johan Zarco è stato arretrato di tre posizioni per impeeding ai danni dello stesso Bezzecchi, un long lap penalty invece per il recidivo Franco Morbidelli che ha collezionato l’ennesima penalizzazione della sua travagliata ultima stagione in MotoGP. Guadagna dunque una posizione, tra gli altri, Bagnaia che scatterà 13° dopo un’altra eliminazione in Q1-

Marquez-Bezzecchi, Misano per due: Marc punta al sorpasso mondiale

Bezzecchi ha fatto la pole, Marquez ha vinto la Sprint. Primo o secondo in tutti i turni di prove. A meno di cataclismi il Gp di San Marino sarà affar loro con i vari Diggia, Martin e compagnia a contendersi un posto al sole sul podio. Ieri lo spagnolo ha azzeccato la scelta della gomma, media, nella Sprint. Ma ha già messo le mani avanti dicendo che il Bez è favorito per la gara. Ma non ci crede manco lui, forse.

Gp Misano: la griglia di partenza

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:29.982
Aprilia
2. Marc Marquez 1:30.180
Ducati
3. Fermin Aldeguer 1:30.350
Ducati
2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:30.386
Ducati
5. Jorge Martin 1:30.569
Aprilia
6. Luca Marini 1:30.609
Honda
3ª fila 7. Pedro Acosta 1:30.640
KTM
8. Franco Morbidelli 1:30.643
Ducati
9. Alex Marquez 1:30.696
Ducati
4ª fila 10. Raul Fernandez 1:30.863
Aprilia
11. Pol Espargaró 1:31.180
KTM
12. Fabio Quartararo 1:30.799
Yamaha
5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:30.916
Ducati
14. Johann Zarco 1:30.887
Honda
15. Diogo Moreira 1:30.966
Honda
6ª fila 16. Enea Bastianini 1:31.113
KTM
17. Joan Mir 1:31.149
Honda
18. Jack Miller 1:31.413
Yamaha
7ª fila 19. Brad Binder 1:31.552
KTM
20. Alex Rins 1:31.593
Yamaha
21. Toprak Razgatlioglu 1:32.264
Yamaha

* Zarco penalizzato di 3 posizioni per impeding a Bezzecchi in qualifica
** Morbidelli dovrà scontare un long lap penalty per impeding nelle pre qualifiche

Gp San Marino griglia di partenza, Bezzecchi contro Marquez: Misano per due. Zarco e Morbidelli in penalità Misano, Marquez risponde alle polemiche sulla foto del braccio: "Non sono arrabbiato con Ducati" Ansa

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