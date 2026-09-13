Alle ore 14 scatterà sul circuito intitolato a Marco Simoncelli il Gran Premio di Rimini e della Riviera di Rimini, 14sima prova del Mondiale MotoGP. Davanti ancora loro due, Marco Bezzecchi in pole e Marc Marquez accanto a lui. Hanno dominato fin qui tutti i turni di prova e le qualifiche nonchè la Sprint vinta dallo spagnolo della Ducati davanti al portacolori Aprilia. Griglia di partenza a Misano con due penalità: Zarco e Morbidelli, Bagnaia guadagna una posizione ma parte comunque indietro.
- Gp San Marino, Zarco e Morbidelli penalizzati
- Marquez-Bezzecchi, Misano per due: Marc punta al sorpasso mondiale
- Gp Misano: la griglia di partenza
Gp San Marino, Zarco e Morbidelli penalizzati
Bezzecchi scatterà dalla pole position, al suo fianco Marc Marquez, in prima fila anche Aldeguer e poi a seguire Di Giannantonio, il leader del Mondiale Martin e Marini. Solo due le penalità, una in griglia. Johan Zarco è stato arretrato di tre posizioni per impeeding ai danni dello stesso Bezzecchi, un long lap penalty invece per il recidivo Franco Morbidelli che ha collezionato l’ennesima penalizzazione della sua travagliata ultima stagione in MotoGP. Guadagna dunque una posizione, tra gli altri, Bagnaia che scatterà 13° dopo un’altra eliminazione in Q1-
Marquez-Bezzecchi, Misano per due: Marc punta al sorpasso mondiale
Bezzecchi ha fatto la pole, Marquez ha vinto la Sprint. Primo o secondo in tutti i turni di prove. A meno di cataclismi il Gp di San Marino sarà affar loro con i vari Diggia, Martin e compagnia a contendersi un posto al sole sul podio. Ieri lo spagnolo ha azzeccato la scelta della gomma, media, nella Sprint. Ma ha già messo le mani avanti dicendo che il Bez è favorito per la gara. Ma non ci crede manco lui, forse.
Gp Misano: la griglia di partenza
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:29.982
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:30.180
Ducati
|3. Fermin Aldeguer 1:30.350
Ducati
|2ª fila
|4. Fabio Di Giannantonio 1:30.386
Ducati
|5. Jorge Martin 1:30.569
Aprilia
|6. Luca Marini 1:30.609
Honda
|3ª fila
|7. Pedro Acosta 1:30.640
KTM
|8. Franco Morbidelli 1:30.643
Ducati
|9. Alex Marquez 1:30.696
Ducati
|4ª fila
|10. Raul Fernandez 1:30.863
Aprilia
|11. Pol Espargaró 1:31.180
KTM
|12. Fabio Quartararo 1:30.799
Yamaha
|5ª fila
|13. Francesco Bagnaia 1:30.916
Ducati
|14. Johann Zarco 1:30.887
Honda
|15. Diogo Moreira 1:30.966
Honda
|6ª fila
|16. Enea Bastianini 1:31.113
KTM
|17. Joan Mir 1:31.149
Honda
|18. Jack Miller 1:31.413
Yamaha
|7ª fila
|19. Brad Binder 1:31.552
KTM
|20. Alex Rins 1:31.593
Yamaha
|21. Toprak Razgatlioglu 1:32.264
Yamaha
* Zarco penalizzato di 3 posizioni per impeding a Bezzecchi in qualifica
** Morbidelli dovrà scontare un long lap penalty per impeding nelle pre qualifiche