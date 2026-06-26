La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Olanda si chiude nel segno di Aprilia che piazza 4 moto nei primi 6 posti e ironia della sorte Bagnaia si mette tra Bezzecchi e Martin. Caduta per Marc Marquez

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Comincia a respirare aria di Noale Bagnaia. Crono dispettoso ad Assen dove la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Olanda ha visto Pecco strappare il 2° tempo proprio nel finale di fp1 mettendosi in mezzo al suo futuro, alle due Aprilia ufficiali di Bezzecchi e Martin. Inizia in salita invece il week end di Marc Marquez già per terra e solo 10*.

Bezzecchi si mette alle spalle Brno: subito veloce con Bagnaia

Il gestaccio e la conseguente squalifica di Brno sono alle spalle. Marco Bezzecchi si è gettato anima e corpo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Olanda e i risultati si sono visti sin da subito. Ad Assen Bez fissa in 1:32.311 il miglior tempo in una sessione dominata dall’Aprilia che mette tutte le 4 moto nelle prime 6 posizioni.

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A rompere quella che sembrava destinata ad essere una doppietta ci ha pensato proprio il futuro pilota Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia con un gran giro all’ultimo tentativo sotto la bandiera a scacchi. Un doppio segnale importante da parte dei due italiani di punta della MotoGP che di solito hanno un inizio molto soft dei week end di gara.

Libere di Assen dominate dall’Aprilia

Alle spalle della coppia Aprilia 2027 c’è l’altra RS-GP26 di Jorge Martin pure lui subito sul pezzo dopo un paio di week end difficili a Brno. Al 4° posto c’è Fabio Di Giannantonio sulla Ducati VR46. Mentre il dominio delle moto di Noale si vede nel 5° e 6° posto dei piloti Trackhouse, rispettivamente Ogura e Raul Fernandez.

A completare la top ten la Honda di Mir, la Ducati Gresini di Aldeguer, la prima Ktm del polemico Vinales e solo 10° e 11° la futura squadra Ducati ufficiale: Marc Marquez e Pedro Acosta, quest’ultimo ovviamente ancora in arancio Ktm.

Marquez subito a terra: caduta alla curva 16

Non è iniziato nel migliore dei modi il Gp di Olanda di Marquez. Reduce dal doppio successo di Balaton e Brno, il 9 volte campione del mondo è incappato nell’ennesima caduta di questa stagione, alla curva 16. Per lui nessuna conseguenza ma la sensazione, anche per il 10° tempo finale, che Marc stia tirando sempre al limite, un po’ per il fisico un po’ per colmare le lacune della GP26. Caduta anche Moreira.