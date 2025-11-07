Gp Portogallo: Bulega ottimo, straccia Bagnaia e Pecco non la prende bene. Libere ad Alex Marquez, Bezzecchi 2°

Così la prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo a Portimao, nel pomeriggio le pre qualifiche per stabilire i 10 piloti che vanno direttamente in Q2

Sempre nel segno di Marquez la MotoGP. Anche se il campione del mondo Marc è assente a fare le sue veci, in tutto e per tutto, ci ha pensato il fratello Alex. Il “vice” ha fatto segnare il miglior tempo nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo. Sulla pista di Portimao il portacolori del Team Ducati Gresini ha fatto meglio di Marco Bezzecchi con l’Aprilia. Inizia male, e oramai non è più una novità il week end di Pecco Bagnaia solo 17° e battuto anche da Nicolò Bulega all’esordio sulla Ducati GP25 e 14° a circa un secondo dai tempi migliori. Nel pomeriggio le pre qualifiche per stabilire la top ten che andrà direttamente in Q2.

Prove libere GP Portogallo: sempre Marquez

Il vice campione del mondo Alex Marquez ha fatto dunque segnare il miglior tempo nelle FP1 di Portimao. Lo spagnolo con la Ducati del Team Gresini ha girato in 1:39.145. Alle sue spalle l’Aprilia di Marco Bezzecchi a meno di due decimi e il solito velocissimo al venerdì Jack Miller. Alle loro spalle Zarco, Pol Espargaro, Morbidelli, Marini e Mir. Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Ottimo debutto di Bulega alla “prima” in MotoGP con la Ducati di Marc Marquez: 14° tempo per il vice campione del mondo della Superbile, staccato di un secondo da Marquez. All’esordio è riuscito pure a fare meglio di Pecco Bagnaia nuovamente in difficoltà che ha chiuso la prima sessione del weekend in 17^ posizione.

Bulega sorprende, Bagnaia solite difficoltà

Niente di nuovo sotto il cielo, nuvoloso appunto, di Portimao per Francesco Bagnaia. Il due volte campione del mondo della MotoGP ha incontrato le solite difficoltà con la sua Ducati, soprattutto in fase di frenata la cosa che lui soffre maggiormente quando non sente il feeling con la moto. Alla fine ha beccato oltre un secondo circa alla fine dalla vetta scuotendo più volte il capo parlando con i suoi meccanici e ingegneri, anche con lo stesso Dall’Igna.

Sorprende in positivo invece Nicolò Bulega. Il vice campione del mondo della Superbike all’esordio assoluto nella classe regina è andato molto forte, riuscendo nel finale a salire in 14sima posizione davanti, tra gli altri, proprio a Pecco che quella moto, la GP25 la dovrebbe conoscere bene. Nel bene e nel male.

Video: Raul Fernandez cade e rischia di essere colpito dalla moto

Nel corso delle fp brivido per Raul Fernandez che ha perso il controllo della sua Ducati del Team Trackhouse in curva 1: la moto è rimbalzata e ha rischiato di finirgli addosso. Cosa che per fortuna non è avvenuta, lo spagnolo si è rialzato ed è tornato ai box per prendere la seconda moto.