A Brno le prequalifiche del Gran Premio di Repubblica Ceca vedono l'exploit di Ai Ogura che batte i tre italiani Bez, Diggia e Pecco mentre altra caduta per Marquez con Martin fuori dalla top ten e costretto al Q1

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Dal Giappone con furore. A Brno, Ai Ogura si prende le pre qualifiche del Gran Premio di Repubblica Ceca. Miglior tempo per il giapponese dell’Aprilia Trackhouse che ha saputo fare meglio di cui la RS-GP ce l’ha “ufficiale”, vale a dire Marco Bezzecchi. Ben tre italiani battuti dal promesso sposo di Yamaha. Alle spalle del Bez infatti ci sono le Ducati di Di Giannantonio e Bagnaia, e pure quella di Marc Marquez che registra un’altra caduta come al mattino. Tra quelli che non ce l’hanno fatta Jorge Martin che sarà costretto sabato al Q1.

Brno, Ogura batte Bez, Diggia e Pecco: i 10 promossi in Q2

Migliore con record. Non scherza Ai Ogura che ha fatto segnare il primo tempo nelle Pre-qualifiche del Gp di Repubblica Ceca. Il giapponese in sella alla sua Aprilia del Team Trackhouse ha firmato anche il nuovo record della pista di Brno (1:51.735) strappandolo a Bagnaia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alle spalle di Ogura che il prossimo anno andrà in Yamaha, ci sono in fila tre italiani con l’Aprilia che fa doppietta: il leader del mondiale piloti, Bezzecchi è 2°, poi Diggia 3° con la Ducati VR46 a precedere le ufficiali di Bagnaia 4° e Marc Marquez nonostante una caduta a inizio prequalifiche. Tutti qualificati in Q2 al pari di Pedro Acosta (Ktm), Mir (Honda) caduto pure lui, Moreira (Honda Lcr), Aldeguer (Ducati Gresini) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse).

Martin eliminato per un pelo, costretto al Q1

Non è stato un venerdì felice per Jorge Martin. Il campione del mondo 2024 dopo una mattinata che aveva visto la sua Aprilia ammutolirsi nel corso delle libere non è riuscito ad andare oltre l’11° posto, primo degli eliminati, per soli 11 centesimi da Raul Fernandez.

Lo spagnolo quindi sarà costretto a disputare il Q1 nelle qualifiche del sabato. Per quello che si preannuncia un week end già duro di per se visto che dovrà scontare ben due long lap penalty durante la gara di domenica come penalizzazione per aver provocato la carambola alla partenza del Gp di Ungheria due settimane fa in cui aveva fatto cadere ben 5 piloti, tra cui se stesso, il compagno di scuderia Bezzecchi, ma anche Aldeguer, Di Giannatonio e Raul Fernandez.

Marquez a Brno: Marc cade due volte e Alex non forza

Doppia caduta per Marc Marquez nel venerdì di Brno. Nonostante il miglior tempo nelle FP1 e il 5° posto nelle pre qualifiche che gli è valso il pass in Q2 senza troppi patemi, il pilota della Ducati è caduto per ben due volte (per fortuna senza conseguenze), nel finale della prima sessione di Libere al mattino e poi nel pomeriggio dopo una decina di minuti di “practice”.

C’era anche attesa per il rientro di Alex Marquez dopo lo spaventoso incidente di Barcellona. Il pilota spagnolo del Team Gresini, che ha saltato gli ultimi due Gran Premi, ha chiuso le FP1 col 18° tempo e le prequalifiche al 15° tempo comunque in miglioramento.