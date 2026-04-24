Le prime prove libere del Gp di Spagna sono nel segno di Valentino Rossi, uno-due firmato Di Giannantonio e Morbidelli, poi Alex Marquez, Bezzecchi e Marc. Male Bagnaia che sbaglia e si lamenta, Tardozzi scuote la Ducati

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Continua il magico momento di Fabio Di Giannantonio e a Jerez il week end comincia nel segno del giallo e delle moto di Valentino Rossi: doppietta del Team VR46 nelle prime prove libere della MotoGP ripartite dopo un mese di sosta. Diggia davanti a Morbidelli, parziale riscossa Ducati con Alex Marquez terzo davanti all’Aprilia di Bezzecchi poi Marc Marquez. Solo 11° Pecco Bagnaia che è andato lungo un paio di volte scuotendo il capo mentre Tardozzi ha suonato la carica in casa Ducati e Davide Brivio ha stigmatizzato la firma di Ai Ogura per Yamaha.

Doppietta VR46: Diggia sfreccia, Morbido on fire

Per la gioia di Valentino Rossi e Uccio Salucci, uno-due delle VR46 nelle prove libere del Gran Premio di Spagna MotoGP a Jerez: Fabio Di Giannantonio reduce da due pole position, in Brasile e Austin, ha cominciato col piede giusto, firmato il miglior tempo in 1:36.954 davanti al compagno di box Franco Morbidelli finalmente davanti.

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Altro riscatto in questo venerdì spagnolo, Alex Marquez che in casa ritrova la sua Ducati Gresini, poi quarto il leader del mondiale Bezzecchi con la prima Aprilia dietro tre Ducati. Quinto e guardingo Marc Marquez che dovrebbe aver rinnovato con Ducati, a precedere un po’ di outsider: Raul Fernandez, Miller, Acosta che outsider non è, Zarco e Jorge Martin 10° davanti a Bagnaia che non ha cominciato benissimo nemmeno questo week end.

Bagnaia va lungo due volte, gesto di stizza

Come detto inizia dall’undicesimo posto il Gran Premio di Spagna di Bagnaia. Niente di nuovo sotto il sole spagnolo per Pecco che, come confermato a priori nelle interviste del media day, non sente nemmeno questa GP26 come la GP25. Se la fatica lui la sente, la si vede in pista.

Due volte il pilota Ducati è andato lungo palesando i soliti problemi in frenata, con tanto di scuotimento del capo a dire ‘proprio non ci siamo’. Una volta tornato ai box, parlando col suo ingegnere di pista, Cristian Gabarrini oggetto di mercato pure lui, Pecco si è lamentato a gesti del nervosismo della sua moto in frenata.

Tardozzi scuote la Ducati

Tante prove, altre ne verranno lunedì quando la MotoGP si fermerà a Jerez per una giornata di test. Davide Tardozzi nel corso delle fp1 ha parlato ai microfoni di Sky Sport e richiamato la Ducati a tornare dove le compete e spiegando i problemi di Bagnaia: “Abbiamo la necessità di tornare a lottare per il podio questo weekend. Pecco ha avuto un problema con la visiera a strappo e ha dato le prime indicazioni di set up”.

Brivio e Meregalli rispondono a Ogura e Rins

Lo hanno preso, ci hanno puntato e ora vengono abbandonati. La vede così il team Aprilia Trackhouse il comportamento di Ai Ogura che ha deciso di accettare la corte della Yamaha per andare nel team ufficiale al fianco di Jorge Martin il prossimo anno. Il team manger Davide Brivio non nasconde la sua delusione: “Un po’ di amaro in bocca per Ogura? Sì, un po’ sì, ma fa parte del gioco. Se è contento lui, siamo contenti anche noi. E cercheremo di trovare una soluzione”.

Altro botta e risposta arriva proprio da casa Yamaha. Maio Meregalli tirato in ballo da Alex Rins sul suo non rientrare più nei piani della casa di Iwata per il 2027, è stato laconico: “Rins? Non voglio commentare, noi ci siamo comportati correttamente”