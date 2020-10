MotoGp, Gp Teruel: Morbidelli da urlo, Mir allunga nel Mondiale

Sulla pista di Aragon Franco Morbidelli ha vinto dominando il Gp di Teruel delle MotoGp. Seconda e terza piazza per le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, che consolida la sua leadership nel campionato del mondo. Appena ottavo Quartararo , in classifica Mir a +14 . Dovizioso è appena tredicesimo.

LA GARA

Dura pochi metri la gara di Takaaki Nakagami, che parte bene ma scivola già nel primo giro. Prima di lui erano caduti Binder e Miller, subito a contatto nelle retrovie.

Approfittando dell’errore del giapponese si mette davanti Franco Morbidelli. Il centauro della Yamaha è seguito da Alex Rins e da Johann Zarco, sorprendente con una Ducati in grande difficoltà in tutto il fine settimana. Anche Pecco Bagnaia saluta ben presto la compagnia, frenato da problemi alla sua ‘Rossa’. Per il piemontese un calo di potenza, che gli fa alzare bandiera bianca al quinto giro.

La gara è più veloce di quella della settimana precedente, corsa sul medesimo circuito di Aragon. Mentre i primi due allungano Mir e Alex Marquez passano Zarco. Ma anche il fratello di Marc finisce nella ghiaia.

A cinque giri dal traguardo Morbidelli ha un secondo di vantaggio su Rins. Mir amministra, anche perché Viñales è solo settimo, Quartararo ottavo e Dovizioso arranca in dodicesima posizione. A due giri dalla fine l’Aprila tradisce Aleix Espargaró, che era nono.

Sotto alla bandiera a scacchi passa per primo Franco Morbidelli, al secondo successo stagionale. Secondo e terzo Alex Rins e Joan Mir, che consolida la sua leadership nel campionato del mondo. Quarto Pol Espargaró, quinto un ottimo Johann Zarco. A completare la top ten Oliveira, Viñales, Quartararo, Lecuona e Petrucci. Dovizioso solo tredicesimo davanti a Rabat e Smith, che porta a Noale almeno un punticino.

ORDINE D’ARRIVO (primi 10)

1. MORBIDELLI

2. RINS

3. MIR

4. P ESPARGARO

5. ZARCO

6. OLIVEIRA

7. VINALES

8. QUARTARARO

9. LECUONA

10. PETRUCCI

OMNISPORT | 25-10-2020 13:52