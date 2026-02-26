Bagnaia chiude a Dall'Igna: "Faccio da solo", Marquez ha dubbi: "Per Tardozzi è no". Yamaha piomba su Marini

Nel media day del GP di Thailandia Bagnaia rifiuta i consigli di Dall'Igna, Marquez lancia l'allarme sull'essere favorito ma scherza su Tardozzi e il mondiale al fratello Alex. Mercato piloti: Yamaha vuole Luca Marini

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Le ultime parole prima di lasciare spazio ai fatti e alla pista. A Buriram è andata in scena il primo media day della lunga stagione MotoGP. Inizia una nuova avventura ed in conferenza ovviamente c’è il campione in carica Marc Marquez, con lui il fratello Alex e Marco Bezzecchi. Low profile da parte di tutti, per un motivo o per un altro. Chi invece ha alte aspettative è Pecco Bagnaia, deve riscattarsi e lo sa.

I due piloti Ducati direttamente o indirettamente finiscono per parlare di Tardozzi e Dall’Igna mettendo un po’ di sale sul Gp di Thailandia. E non manca il mercato con la nuova indiscrezione per cui Luca Marini sarebbe stato indicato da Yamaha come pilota ideale per la risalita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Allarme Marquez: “Non sono sicuro”, usa l’aerodinamica 2024

La sensazione è che per Marc Márquez quest’anno non sarà una passeggiata o comunque non sarà il dominio dello scorso anno in cui ha sbaragliato la concorrenza, riuscendo a vincere il titolo con cinque gare di anticipo e nonostante un brutto infortunio alla spalla che lo ha costretto a casa per l’ultima parte della stagione.

“La verità è che inizierò con l’aerodinamica del 2024. L’anno scorso ho finito con quella del 2025, ma ogni cosa ha una ragione”, ha detto lo spagnolo che non si sente invincibile alla viglia di Buriram: “L’infortunio in Indonesia sembrava semplice, ma non lo era. Ci è voluto più tempo e spero di avere più margine di miglioramento, ma non conosco appieno l’entità del problema al braccio destro; voglio capirlo. I test prevedono stop-start e sei ore di fila. Vedremo come gestiremo la situazione in un Gran Premio. Se sei in Ducati, l’obiettivo è lottare per il Campionato del Mondo.”

Marc scherza con Alex: “Tardozzi non gradisce”

Come detto il campione del mondo è in conferenza con Bezzecchi e il fratello Alex e lo sottolinea quando dice: “Da una parte, ho il pilota più veloce di Sepang, e dall’altra, il più veloce di Buriram. Spero di essere pronto”. Poi a precisa domanda sulle possibilità di vittoria del titolo da parte di Alex Marquez, Marc da buon fratello maggiore non ha dubbi, anzi uno gliene viene: “Per me sarebbe la stessa cosa se vincessi io o Alex ma credo che Tardozzi non sarebbe d’accordo“. E tutti a ridere in sala stampa.

Bagnaia determinato non vuole consigli da Dall’Igna

Pecco sembra un pilota diverso dallo scorso. Si è tolto un peso enorme dalle spalle chiudendo il 2025 disastroso e quella GP25 mai nelle sue corde appieno. Non solo il suo futuro è ora chiaro (firmerà per Aprilia), ma il suo feeling con la nuova Ducati gli ha permesso di ritrovare la sua forma migliore: “Sono pronto. Le differenze tra la moto dell’anno scorso e quella di quest’anno sono minime, ma sono perfette per il mio stile di guida”

Bagnaia è determinato a giocarsi le sue chance e ha imparato dagli errori del passato: “Sono più contento di come è andato il test qui rispetto a quello in Malesia. Questo è stato il vero banco di prova. L’anno scorso è stata una buona lezione per me. A volte ci si può adattare, altre volte no. Cercherò di non ripetere gli errori commessi allora”

Poi arriva una domanda, come riporta GPOne, se nell’approccio alla nuova moto ha avuto qualche consiglio in più da Gigi Dall’Igna, il padre della Desmosedici, ma Bagnaia rispedisce al mittente: “No, perchè ho imparato da solo e forse è la cosa migliore”

Bezzecchi piedi per terra: “Non siamo i favoriti”

Sulla scorta di quanto di buono fatto alla fine dello scorso anno ma anche degli ultimi test proprio a Buriram tutti indicano in Aprilia e Bezzecchi i rivali diretti di Ducati e Marquez per il titolo. Bez prova ad abbassare toni e aspettative per non bruciarsi: “Nella prima gara il favorito è sempre il campione del mondo, quindi Marc. Io sono stato competitivo nei test e anche la simulazione gara non è stata male, ma voglio tenere i piedi per terra. Chiaramente spero di lottare per il titolo ma il mio obiettivo al momento è partire meglio rispetto al 2025”

Marini, addio Honda: sirene dalla Yamaha: Luca nicchia

Inizia il Mondiale 2026 ma si continua a parlare di mercato piloti. In attesa che nei prossimi giorni arrivino le prime ufficialità sui vari movimenti già stabiliti, nel paddock di Buriram alla vigilia del week end di corsa è spuntata una nuova indiscrezione. Secondo As, Luca Marini sarebbe corteggiatissimo dalla Yamaha che lo avrebbe individuato come pilota ideale per sviluppare la nuova moto per il 2027.

L’interesse della Yamaha per il fratello di Rossi è così forte che alcuni all’interno della Honda sono sicuri che lascerà il team ufficiale alla fine di questa stagione. Marini non conferma e non smentisce ma ci tiene a sottolineare una cosa: “Non so se sia vera questa notizia ma una cosa è esatta: sono il migliore quando bisogna sviluppare una moto“ ed i progressi fatti dalla Honda negli ultimi due anni con Luca in squadra sono sotto gli occhi di tutti.