Super Bezzecchi dà mezzo secondo a Marquez: il gesto di Bagnaia subito eliminato, prequalifiche GP Thailandia

Gran Premio Thailandia: Bagnaia comincia male, eliminato nelle prequalifiche, Bezzecchi fa il miglior tempo con l'Aprilia e rifila oltre 4 decimi a Marc Marquez con la Ducati.

Doveva essere la stagione del riscatto ed invece è cominciato subito in salita il Mondiale MotoGP di Bagnaia. Pecco è stato eliminato nelle pre qualifiche del Gran Premio di Thailandia prima prova del campionato e sarà costretto a passare dal Q1 in qualifica. Partenza a razzo invece per l’Aprilia e per Marco Bezzecchi che ha stracciato tutti col miglior tempo rifilando quasi mezzo secondo a Marc Marquez che solo in extremis è riuscito a firmare il 2° tempo. Vediamo nel dettagli i tempi e la top ten che si è qualificata direttamente per il Q2.

Gp Thailandia pre qualifiche

Miglior inizio non poteva esserci per Marco Bezzecchi. Il Bez si è preso in poche ore la prima sessione di prove libere e soprattutto le Pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia col nuovo record della pista in 1:28.526. Vola questa Aprilia che ha fatto rinascere anche Jorge Martin quinto ma in palla.

Non un buon inizio invece per Ducati che con la carena 2024 ha comunque fatto fatica. Solo nel finale Marc Marquez ha tirato fuori il classico cilindro dal coniglio con la sua classe ma restando a mezzo secondo, quasi, da Bezzecchi. Terzo tempo per la GP26 di Fabio Di Giannantonio del Team VR46, quindi la KTM trascinata da Acosta al quarto posto. Dopo Martin ecco un’altra Ducati, quella Gresini di Alex Marquez, la prima Honda in top ten di Joan Mir, e quindi Binder, Ogura e Zarco.

Tra gli eliminati, fuori per un pelo Luca Marini 11° e primo degli esclusi, costretti al Q1 anche Vinales, Morbidelli e soprattutto Pecco Bagnaia che non ha trovato praticamente mai il passo.

Parte male Bagnaia: eliminato, Pecco scuote il capo

Cambia la stagione ma non l’immagine di Bagnaia che scuote il capo. Almeno per ora il 2026 di Pecco somiglia tanto al 2025. Il pilota Ducati non è mai riuscito a trovare nè il giro buono, nè il giusto feeling, sempre nelle retrovie e in aperta battaglia con la sua Ducati GP26 tanto da scuotere appunto il capo dopo un’uscita di curva scodando in accelerazione che gli ha fatto abortire uno dei tanti giri non andati a buon fine. Pecco sarà costretto al Q1 in qualifica.

Perchè Ducati ha scelto la carena 2024: parla Tardozzi

Come già anticipato alla viglia del week end, la Ducati ha scelto l’aerodinamica 2024 per il GP della Thailandia. Il team manager Davide Tardozzi ai microfoni di Sky ha spiegato il motivo di questa decisione: “E’ una scelta conservativa. Su questa pista, a prescindere dalla condizioni fisiche di Marc Marquez che non è ancora al 100%, pensiamo sia la carena migliore”. Ma le Ducati non sono sembrate finora brillanti a differenza dell’Aprilia.