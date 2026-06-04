GP Ungheria 2026: Dall'Igna sprona Marquez, Bagnaia e Diggia contro Aprilia e Bezzecchi on fire. Tutto su Balaton Park

Ottavo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026: si corre al Balaton Park dove la Ducati cerca una nuova riscossa dopo il dominio Aprilia al Mugello, Dall'Igna ha caricato i suoi Marquez, Pecco e Diggia contro Bezzecchi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non conosce sosta la stagione 2026 della MotoGP almeno questa settimana. Nemmeno il tempo di archiviare la bolgia del Mugello che il Motomondiale fa tappa al Balaton Park per l’ottavo appuntamento del campionato. L’Aprilia la sta facendo da padrona dopo 7 week end di gare e lo ha dimostrato anche in Toscana trascinata da un Bezzecchi in formato capopopolo.

E la Ducati? Per la prima volta da 2022 si trova nel ruolo di cacciatore, di inseguitore ed è per questo che Dall’Igna chiede sul circuito magiare una riscossa ai suoi alfieri Bagnaia, Marquez in ripresa e Di Giannantonio. Insoma come al solito ci sarà da divertirsi e quindi vediamo tutto quello che c’è da sapere, gli orari e dove vedere in tv il Gran Premio di Ungheria MotoGP.

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Il Balaton Park, circuito atipico della MotoGP

La MotoGP non si ferma e prosegue il suo tour europeo. Questa volta, a meno di una settimana dal Mugello, si corre in Ungheria, sul circuito del Balaton Park, una pista considerata “facile”, senza particolari difficoltà, con le prime due curve che rappresentano la sfida maggiore dopo la partenza a causa del collo di bottiglia unita al disegno stretto del tracciato.

Situato vicino allo splendido lago Balaton e a soli 85 km da Budapest, il Balaton Park rappresenta la nuova tappa per ciò che concerne il motorsport in Ungheria con delle visuali spettacolari e una capienza di 120.000 spettatori. Inaugurato nel maggio 2023, il circuito presenta una lunghezza di 4,08 km e un totale di 17 curve, dieci a sinistra e sette a destra. A partire dallo scorso anno è entrato nel calendario MotoGP riportando l’Ungheria nel Motomondiale dopo 33 anni. Lo scorso anno, nemmeno a dirlo il week end di gara fu dominato da Marc Marquez che firmò la pole e vinse sia la Sprint che la gara.

Bezzecchi in grande forma, l’Aprilia pure

Stanno dominando la stagione. Loro l’Aprilia e Marco Bezzecchi. La casa di Noale ha messo a segno un doppio colpaccio al Mugello. Una doppia doppia mutuando il gergo cestistico. Iniziata con una tripletta in qualifica, tutta la prima fila e continuata con la doppietta Raul Fernandez-Martin nella Sprint e la doppietta tutta del team ufficiale in gara con il Bez trionfante davanti a Martinator.

Bezzecchi è in testa con ben quattro vittorie su sette corse, un vantaggio di 17 punti su Martín, il suo rivale più vicino e 39 quelli di Fabio Di Giannantonio primo ducatista. Staccati e indietro gli ufficiali di Borgo Panigale, Bagnaia e Marquez viaggiano con un centinaio di lunghezze di ritardo dalla coppia Aprilia.

Dall’Igna sprona gli uomini Ducati

“Testa bassa e impegno totale, perché la chiave è sempre sapere di aver dato il massimo! Forza, Ducati!”

Così ha tuonato in settimana Gigi Dall’Igna nel trasferimento dalla Toscana all’Ungheria. In queste parole spera di ritrovare la forza della sua Ducati che fino alla scorsa stagione faceva man bassa degli avversari e adesso viene battuta sistematicamente dall’Aprilia.

“Pecco e Marc hanno dato il massimo, ognuno secondo le proprie condizioni, dimostrando di essere i veri campioni che sono Senza dimenticare l’onnipresente Diggia”. A loro si affida Dall’Igna per un pronto riscatto della Desmosedici al Balaton Park.

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GP Ungheria 2026: orari e dove vederlo in tv

Venerdì 5 giugno

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

Preq MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 6 giugno

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Sprint MotoGP: 15:00 (13 giri)

Domenica 7 giugno

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:50

Gara Moto3: 11:00 (20 giri)

Gara Moto2: 12:15 (22 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

Il GP d’Italia di Ungheria al Balaton Park si può seguire integralmente per tutte le sessioni del fine settimana, dalle libere alla gara di domenica, su Sky Sport MotoGP HD, al canale 208 di Sky; dirette streaming su Now. In chiaro, su TV8, saranno trasmesse le qualifiche in diretta così come la Sprint il sabato e la gara della domenica con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.