Motogp, Gp Ungheria: orario, info, dove vederlo in tv e in streaming

Tutto ciò che c'è da sapere sul circuito di Balaton Park: dal dominio dei fratelli Marquez alla crisi di Bagnaia con la Ducati. Sabato la Sprint

La MotoGp atterra in Ungheria per fare conoscenza con il circuito di Balaton Park, che rischia di ridurre il gap tra la Ducati di Marc Marquez e i diretti competitors, complici le tante incognite che accompagneranno questo weekend. Riflettori puntati anche su Alex Marquez e, soprattutto, sulla crisi di Pecco Bagnaia, che ha fatto particolarmente discutere con le ultime dichiarazioni . Scopri qui di seguito tutte le info utili per vedere il Gp d’Ungheria in diretta tv e live in streaming.

MotoGp, dove vedere il Gp d’Ungheria in diretta tv e streaming

Tutto pronto per il weekend dedicato al Gran Premio d’Ungheria, trasmesso come di consueto in diretta tv sul canale 208 di Sky, dedicato esclusivamente alla MotoGp. Telecronaca affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini, con servizio streaming attivo su Sky Go e Now, applicazioni mobili scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store.

Diverse le sessioni visibili in chiaro su TV8, mentre la gara domenicale verrà trasmessa in differita a partire dalle 17:05. In diretta, invece, la Sprint Race, con live streaming sul portale ufficiale di TV8, che consentirà a tutti di assistere ai 13 giri del sabato. Aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della corsa anche sui canali social ufficiali dei team e della MotoGp, su Facebook, Instagram e X.

Gp Ungheria, il palinsesto tv per vedere tutte le sessioni del weekend: gli orari

Dalle prove libere 1 del venerdì, in programma alle ore 10:45, alle prove in calendario nel primo pomeriggio, passando per la doppia sessione di qualifiche del sabato e l’attesissima Sprint Race delle 15, con 13 giri tutti da vivere. Poi, domenica alle 14, la canonica gara domenicale, con una griglia di partenza tutta da scoprire.

Qui di seguito il programma completo del weekend, con gli orari di tutte le sessioni:

Venerdì 22 agosto

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1

15:00-16:00 MotoGP Prove (Sky Sport MotoGP)

Sabato 23 agosto

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:05 MotoGP Q1 (diretta su TV8)

11:15-11:30 MotoGP Q2 (diretta su TV8)

15:00 MotoGP Sprint 13 giri (diretta su TV8)

Domenica 24 agosto

09:40-09:50 MotoGP Warm-Up

14:00 MotoGP Gara (differita su TV8 alle 17:05)

Il circuito di Balaton Park: lunghezza e caratteristiche principali

I talenti della MotoGp saranno chiamati a correre in questo weekend sul tracciato di Balaton Park, lungo 4,08 km e caratterizzato da un totale di 17 curve, di cui 10 a sinistra e 7 a destra. Occhio alla sollecitazione del posteriore, ma non mancheranno gli spazi per tentare qualche sorpasso importante, complice la larghezza della pista pari a 12 metri. Il rettilineo più lungo, invece, supera appena il mezzo chilometro, come testimoniano i 665 metri calcolati dall’organizzazione.