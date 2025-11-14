Gp Valencia: libere a Miller, problemi Bagnaia e Guido Meda urla in diretta "Vai a Lourdes". Bezzecchi stizzito

Miglior tempo di Jack Miller nelle prime libere a Valencia, i big tutti o quasi nelle retrovie, altri problemi per Bagnaia e Guido Meda perde la pazienza in telecronaca. Idem Bezzecchi con Marquez e Mir

L’ultimo week end del Mondiale MotoGP 2025 si apre nel segno di Jack Miller che su Yamaha ha fatto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia. In sordina i big con Alex Marquez solo sesto, ottavo Acosta più indietro tutti gli altri. Addirittura 21° Bagnaia alle prese con problemi al radiatore della sua Ducati, ennesimo guaio che ha fatto esclamare a Guido Meda in telecronaca: “Serve un viaggio a Lourdes”. Da segnalare anche un gesto di stizza di Bezzecchi contro Marquez e Mir dopo un’incomprensione in pista.

Gp Valencia: Miller a sorpresa nelle fp1

Con un set di gomme nuove nel finale, Jack Miller ha stampato il miglior tempo delle prove libere del Gran Premio di Valencia, ultima prova del Mondiale MotoGP 2025. L'australiano ha fermato il crono sull'1:30.382 in sella alla sua Yamaha Pramac. Alle sue spalle Ogura (Aprilia Trackhouse) e la wild card Honda Aleix Espargaro. Quarto Raul Fernandez sempre Aprilia Trackhouse al rientro dopo il ko di Portimao. Quinto posto per Franco Morbidelli, migliore italiano e prima Ducati, Team Gresini, e nono Diggia. Come detto indietro quasi tutti i big: Bezzecchi 17°, qualche problema come al solito per Bagnaia (21°). I rientranti Vinales e Martin sono rispettivamente 19° e ultimo, Bulega penultimo davanti a Jorge.

Bagnaia col radiatore ko, Meda esplode

Nelle fp1 da segnalare le cadute di Aldeguer e Brad Binder. Ma soprattutto l’ennesimo problema per Bagnaia in una stagione già di per se travagliata. Pecco è rientrato ai box dopo i primi giri accusando del fumo uscire dal retrotreno della sua Ducati. Si trattava di un problema al radiatore che ha costretto il pilota torinese ai box per lungo tempo prima di prendere la seconda moto a sua disposizione e scendere in pista per l’ultima parte delle prove.

A quel punto in telecronaca di Sky Sport, Guido Meda ha esclamato: “Ma qui serve un pellegrinaggio a Lourdes per Pecco. Tanti, troppi problemi quest’anno”. Poco prima sempre Meda parlando con Mauro Sanchini aveva detto che non si spiegavano gli alti e bassi di Bagnaia, peraltro messo in dubbio da Ducati 2027, durante la stagione, entrambi avevano avanzato l’ipotesi di “c’è qualcosa che non ci dicono…”

Il gesto di stizza di Bezzecchi

Il triangolo non l’avevo considerato. A inizio prove incomprensione a tre fra Alex Marquez, Joan Mir e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo vice campione del mondo e l’ex campione con la Honda numero 10 stavano percorrendo lentamente in rettilineo, a quel punto è arrivata l’Aprilia del Bez più veloce che però non ha trovato spazio per staccare la curva. Da qui il gesto di stizza di Bezzecchi che ha mandato a quel paese i due spangoli.