MotoGP Gp Comunità Valenciana a Valencia: a che ora e dove vedere qualifiche, Sprint e gara. Ultima gara 2025

Ultimo appuntamento del Motomondiale a Valencia. Si corre il Gran Premio della Comunità Valenciana. Tutti o quasi i verdetti sono stati emessi a partire dal titolo 2025 già in cassaforte a casa di Marc Marquez infortunato che ha dato l’arrivederci al 2026. Pecco Bagnaia proverà, calcoli alla mano, a soffiare il terzo posto della classifica piloti a Marco Bezzecchi, alle spalle dei fratelli Marquez. Ma il vantaggio del Bez è importante. Tornano Jorge Martin e Maverick Vinales con il campione uscente che dovrà scontare un doppio long lap penalty che condizionerà la sua gara. Vediamo tutte le info utili per vedere in diretta tv e live in streaming il Gp di Valencia.

MotoGp, dove vedere la gara di Valencia in diretta tv e streaming

L’ultima gara del Motomondiale, edizione 2025, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp (canale 208). Tutte le altre sessioni del weekend, ad eccezione delle prime due in programma in questo venerdì, saranno visibili anche in chiaro in diretta su TV8, con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Le voci dei protagonisti dal paddock di Valencia e le analisi e gli approfondimenti da studio con Vera Spadini e i suoi ospiti.

Servizio streaming attivo, come di consueto, su Sky Go, Now e tv8.it, con le omonime applicazioni mobili che vi consentiranno di assistere a tutte le sessioni del fine settimana dedicato alla MotoGp, tramite pc, smartphone e tablet. Una volta scaricate le app di Sky su Play Store e App Store, sarà sufficiente effettuare un semplice login, previo abbonamento. Aggiornamenti in tempo reale previsti sui canali social ufficiali della MotoGp e dei team protagonisti sul circuito del Ricardo Tormo.

Domenica sarà una lunga giornata su due ruote, tra attesa per il gran premio, i giri che porteranno all’ultima curva del Campionato del Mondo vinto da Marc Marquez e le premiazioni di rito, senza dimenticare l’assegnazione del prestigioso terzo posto della classifica piloti. Bezzecchi e Bagnaia i diretti interessati, ma al pilota Aprilia bastano appena due punti per chiudere sul terzo gradino del podio.

Le caratteristiche del circuito Ricardo Tormo: prevalenza di curve a sinistra

Tra i tracciati più brevi del Motomondiale, Valencia è ormai una classica delle due ruote. Si chiude qui il Campionato del Mondo che ha visto trionfare un imprendibile Marc Marquez, davanti al fratello Alex. Fino all’ultima staccata, che precede un rettilineo lungo 876m, Bezzecchi e Bagnaia si daranno battaglia in Sprint Race e nella gara domenicale per ottenere la terza casella della graduatoria. 9 le curve a sinistra, 5 quelle a destra, in un circuito molto amato dai piloti, testimone di storici epiloghi e di intramontabili polemiche finali.

Gp Valencia, gli orari di tutte le sessioni e il palinsesto tv

Si parte oggi, venerdì 14 novembre, con la prima sessione di prove libere a partire dalle ore 10:45. Poi, le prove alle ore 15 nel pomeriggio odierno. Domani, programma ricco di appuntamenti: dalla seconda sessione di prove libere a Q1 e Q2, che precederanno la Spint Race delle 15. Domenica, riflettori puntati sull’ultima gara del campionato, con il gran premio in diretta su Sky alle 14. Differita in chiaro su TV8 dalle alle ore 16.

Venerdì 14 novembre

10:45-11:30 Prove Libere 1

15:00-16:00 Prove

Sabato 15 novembre

10:10-10:40 Prove Libere 2

10:50-11:05, Q1 (diretta su TV8)

11:15-11:30 Q2 (diretta su TV8)

15:00 Sprint Race (diretta su TV8)

Domenica 16 novembre

09:40 Warm-Up

14:00 Gara (differita su TV8 alle 16:00)