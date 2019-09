MotoGP, Marquez domina in Aragona: le pagelle

Vittoria annunciata per Marc Marquez nel Gp di Aragona. Lo spagnolo della Honda fa gara a sé scavando subito un solco sin dalle prime curve. Alle sue spalle un fantastico Dovizioso, autore di una straordinaria rimonta dalla decima posizione in griglia. Quindi Miller, bravo a passare Vinales all’ultimo giro dopo una gara da big. Quinto posto per Quartararo, un po’ in ombra dopo i fuochi d’artificio in qualifica, sesto per Crutchlow. Aleix Espargaro chiude settimo davanti a un opaco Rossi, poi Rins e Nakagami a completare la top ten davanti a Iannone e Petrucci.

MotoGP, gran premio di Aragona: pagelle

Dovizioso 10 – Fantastica la sua rimonta dalla decima alla seconda posizione, un sorpassone dopo l’altro. Primo nella gara degli ‘umani’

Miller 8 – Corre con coraggio e generosità, strappando in extremis un meritatissimo podio

Rossi 5 – Frenato da problemi nel settaggio della sua Yamaha, non riesce a superare Espargaro e finisce risucchiato nell’anonimato

Marquez SV – Troppo più forte degli altri. Così quasi non c’è gusto. Chiude la gara, di fatto, già al secondo giro: marziano

Ecco la classifica finale del Gran Premio di Aragona: 1. Marquez; 2. Dovizioso; 3. Miller; 4. Vinales; 5. Quartararo; 6. Crutchlow; 7. A. Espargaro; 8. Rossi; 9. Rins; 10. Nakagami; 11. Iannone; 12. Petrucci.

MARQUEZ HA VINTO IL GP DI ARAGONA! SECONDO DOVIZIOSO, TERZO MILLER

Gran bagarre per il terzo posto, Dovizioso è secondo con relativa tranquillità

Ultimo giro, Miller ha passato Vinales

Giro 22 – Triello per il secondo posto, anche Miller si è avvicinato tantissimo a Vinales. Dovizioso deve stare attento

Giro 21 – Super Dovizioso! Ha passato Vinales! È in seconda posizione!

Giro 20 – Incredibile, Dovizioso di nuovo alle spalle di Vinales! Giro fantastico, Miller è staccato ed è bagarre per la seconda piazza

Giro 19 – Sarà la lotta per i piazzamenti sul podio a rendere avvincente l’ultima parte di gara: Vinales si è un po’ allontanato da Dovizioso, su cui prova a recuperare Miller

Giro 18 – Marquez intanto continua a fare gara a sé: ha costantemente cinque secondi e mezzo di vantaggio sul secondo

Giro 17 – Continua ad avvicinarsi Dovizioso: Vinales ha appena 4 decimi su di lui

Giro 16 – Tre decimi recuperati in questo giro dal ‘Dovi’: il secondo posto è ancora possibile!

Giro 15 – Stabile il margine di Vinales su Dovizioso, che anzi non riesce a scrollarsi di dosso Miller

Giro 14 – Sorpassone Dovizioso! Miller bruciato con una gran staccata dopo il rettilineo d’arrivo. Ora c’è Vinales a un secondo da raggiungere

DIECI GIRI AL TERMINE! La classifica: 1. Marquez; 2. Vinales; 3. Miller; 4. Dovizioso; 5. Quartararo; 6. A. Espargaro; 7. Crutchlow; 8. Rossi; 9. Iannone; 10. Petrucci

Giro 12 – Bagarre tra Miller e il ‘Dovi’ per il gradino più basso del podio: il forlivese deve riuscire a passarlo per lanciarsi a caccia di Vinales

Giro 11 – Vinales allunga su Miller, ha ora un vantaggio di 6 decimi. Dovizioso sempre in quarta posizione

Giro 10 – Nonostante il long lap penalty, Rins è rientrato tra i primi dieci e minaccia Petrucci e Rossi

Giro 9 – Comincia a gestire la situazione Marquez: ha solo (si fa per dire) 4 secondi e mezzo su Vinales. Subito dietro Miller e il ‘Dovi’

Giro 8 – Dovizioso ora è quarto, superato Quartararo! Esaltante rimonta per il pilota della Ducati, che ora ha il podio nel mirino

Giro 7 – Marquez viaggia verso i 5 secondi di vantaggio, si lotta per il secondo posto e Vinales approfitta di un errore di Miller per prendersi la posizione. Male Rossi, che ora è ottavo

Giro 6 – Continua a recuperare Dovizioso: sta raggiungendo il gruppetto composto da Miller, Vinales e Quartararo

Giro 5 – Incredibile Marquez, ora ha 3 secondi di vantaggio. Vinales passa Quartararo ed è terzo, Dovizioso sale al quinto posto. Long lap penalty a Rins per l’incidente con Morbidelli

Giro 4 – Dovizioso supera Rossi ed è sesto, ora ha Espargaro davanti

Giro 3 – Marquez ha 1”9 su Miller, lotta a due tra Quartararo e Vinales per il terzo posto. Valentino e Dovizioso tallonano Espargaro per il quinto

Giro 2 – Marquez ha già preso il largo, ha 1”6 di vantaggio su Miller. Rossi in bagarre con Aleix Espargaro, mentre sta recuperando Dovizioso

Giro 1 – Queste le posizioni al primo passaggio: 1. Marquez, 2. Miller, 3. Quartararo, 4. Vinales, 5. A. Espargaro, 6. Rossi, 7. Dovizioso, 8. Crutchlow, 9. Iannone, 10 Petrucci

PARTITI!!! Marquez mantiene la testa e tenta subito la fuga, seguono Quartararo, Miller, Vinales e Aleix Espargaro. Sesto Rossi, fuori Morbidelli speronato da Rins

Tra pochissimo si parte! Al via il giro di formazione

Tra i beniamini dei tifosi spagnoli c’è anche Vinales, che parte dalla terza posizione. Indietro invece un altro beniamino, Lorenzo, che sta vivendo un momento molto difficile

Per Mir la scelta della gomma dura al posteriore, in controtendenza rispetto al resto del plotone. Molto carico Valentino, che ostenta tranquillità nell’immediata vigilia della gara

Venti minuti alla partenza! Aumenta la tensione sul tracciato spagnolo, i piloti cominciano ad allacciare i caschi e a sistemarsi sulle loro moto per il giro di allineamento

Si addensano nubi minacciose sul circuito: le previsioni però ribadiscono che non pioverà

In qualifica Quartararo si è rivelato l’unico in grado di impensierire Marquez per quello che sembra essere un successo annunciato. Sara così? Ce la farà El Diablo? E gli altri, potranno inserirsi nella bagarre?

Trionfo spagnolo in Moto3, intanto. Canet si conferma dominatore assoluto del weekend, vincendo con grande autorevolezza una gara condotta in testa sin dall’inizio e riaprendo il mondiale. Secondo posto per Ogura, terzo per Foggia. In classifica solo due punti di vantaggio per Dalla Porta su Canet

In mattinata si è effettuato il warm-up sul bagnato. Per quello che vale, miglior tempo per Vinales in 1’59”111 davanti a Crutchlow, Mir, Bagnaia e Rossi. Ma alle 13 è prevista gara asciutta, nessuna previsione di pioggia sul tracciato aragonese

Amici di Virgilio, benvenuti alla diretta live del gran premio di Aragona, terza delle quattro gare stagionali di MotoGP che si corrono su circuiti spagnoli. Riflettori puntati – come di consueto – su Marc Marquez: il beniamino di casa parte dalla pole position e va a caccia dell’ennesimo titolo di questa annata, per lui fantastica. Attardati gli italiani: Rossi parte dalla seconda fila, Morbidelli dalla terza, Dovizioso dalla quarta. Start anticipato di un’ora rispetto al solito per evitare la concorrenza con la Formula 1 e con il GP di Singapore.

MotoGP, gran premio di Aragona: la griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del gran premio di Aragona, dopo le qualifiche di ieri: 1. Marquez, 2. Quartararo, 3. Vinales; 4. Miller, 5. A. Espargaro, 6. Rossi; 7. Crutchlow, 8. Morbidelli, 9. Mir; 10. Dovizioso, 11. Iannone, 12. Rins; 13. Nakagami, 14. Petrucci, 15. Bagnaia; 16. Oliveira, 17. Rabat, 18. Kallio; 19. Lorenzo, 20. Syahrin, 21. Abraham; 22. Smith.

MotoGP, la situazione in classifica prima del Gp di Aragona

La situazione nella classifica piloti MotoGP 2019 dopo 13 gran premi disputati dice chiaramente che lo spagnolo Marc Marquez sta andando spedito verso la conquista del suo sesto mondiale in MotoGP, l’ottavo complessivo della sua carriera. Il centauro della Repsol Honda ha raccolto 275 punti distaccando in modo quasi incolmabile tutto il resto degli inseguitori. Al secondo posto Andrea Dovizioso che in sella alla sua Ducati ha conquistato 182 punti. Terzo un altro italiano cioè Danilo Petrucci che di punti ne ha 151, tallonato dallo spagnolo Alex Rins con 149 punti. Sesto Valentino Rossi che di punti ne ha 129, preceduto anche da Vinales e seguito dal sempre più competitivo Quartararo con 112 punti.

Caratteristiche del Gp di Aragona

Il gp di Aragona si disputa sul circuito di Ciudad del Motor di Aragon ad Alcaniz. Il circuito è lungo 5.079 m e i piloti devono percorrere 23 giri. Il tracciato ha solo una staccata molto importante, in fondo alla curva 16, con decelerazione di 200 km/h in pochi metri. Ci sono 10 curve a sinistra e 7 a destra e un rettilineo principale lungo quasi 1 km. I piloti avranno a disposizione all’anteriore tre mescole, soft, media e hard tutte simmetriche, mentre al posteriore le stesse mescole avranno un profilo asimmetrico con la spalla sinistra più dura. Non dovrebbe essere un gp particolarmente stressante per i freni.

VIRGILIO SPORT | 22-09-2019 12:00