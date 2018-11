MotoGp, grande spavento per Valentino Rossi

Il weekend dell’ultimo Gp della stagione non è iniziato nel migliore dei modi per Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha cercherà a Valencia quella vittoria che sfugge ormai da 26 gare, per l’esattezza dal Gp di Assen del 2017, ma dopo la grande delusione della Malesia, quando il trionfo è sfuggito a quattro giri dalla fine per la caduta che ha spianato la strada alla decima vittoria stagionale di Marc Marquez, già campione del mondo dal Gp del Giappone e protagonista di un’annata da dominatore, per Rossi c’è stata la grande paura nella terza sessione di libere del Gran Premio della Comunità Valenciana.

Sotto una fitta pioggia, il pilota di Tavullia ha visto impennarsi la propria moto, che l’ha poi disarcionato nelle prime battute della sessione. L’high side non ha fortunatamente causato danni di alcun tipo, almeno sul piano fisico, tanto che Rossi è subito risalito in moto. La seconda moto, però, perché la prima è andata distrutta: Valentino ha però chiuso solo con il 14° tempo. Niente accesso diretto al Q2, quindi, al pari del compagno di scuderia Viñales, ma anche di Jorge Lorenzo, al rientro un mese dopo, ma sempre dolorante al polso, e di Andrea Iannone.

Il miglior tempo è stato ottenuto da Danilo Petrucci con la Ducati Pramac, con il tempo di 1'39"712, migliore di 55 millesimi rispetto a quello di Marquez e di 88 di quello di Dovizioso. Quindi Miller e Dani Pedrosa, quest’ultimo all’ultima gara della carriera.

Solo venerdì pomeriggio Rossi si era detto fiducioso in merito alle possibilità di benfigurare nelle prove nonostante le difficoltà stagionali sul bagato: "Quest’anno non abbiamo girato tanto sul bagnato, ma già in Malesia avevo una buona sensazione. Le sensazioni sono buone perché nel pomeriggio sono stato veloce. Bisognerà cercare di essere pronti per tutte le condizioni e cercare di essere nei dieci. La pista di Valencia è una delle piste più difficili, ma cercheremo di farci trovare pronti”.

Il tutto dopo aver già allungato lo sguardo alla prossima stagione: “Davanti a noi avremo due o tre mesi importanti per capire se il prossimo anno saremo competitivi. Cercheremo di spingere al massimo, avremo tante componenti da testare”.

SPORTAL.IT | 17-11-2018 11:30