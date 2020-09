MotoGp, Guido Meda entra a gamba tesa

Joan Mir, ‘reo’ di avere sorpassato Valentino Rossi nell’ultimo giro del Gran premio di domenica scorsa, è stato riempito di insulti da numerosi sedicenti tifosi del ‘Dottore’.

Sul tema si è espresso Guido Meda, che non ha fatto sconti. “E’ stato il trionfo dell’idozia. C’è gente che non capisce che il lavoro del pilota è fare sorpassi. Chi ha attaccato il giovane spagnolo sappia che sono in pochi, sul numero totale di veri fan, e che sono degli idioti. E’ stata anche una maniera di dare fastidio a Valentino, che non se lo merita”.

OMNISPORT | 18-09-2020 11:15