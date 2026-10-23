In Australia i piloti della MotoGP si sono riuniti per la prima volta dopo anni per discutere dell'eventualità di correre in Qatar, al centro delle tensioni geopolitiche con l'Iran. Prime prove di rappresentanza sindacale?

All’interno della regione mediorientale c’è un Paese che storicamente ha sempre assunto un ruolo di mediazione tra l’area dove si trova e gli Stati vicini e l’Occidente: parliamo del Qatar, che in virtù del suo ruolo politico e di attore economico ha solitamente conservato in questi anni un rapporto rispettoso col vicino Iran. Ma questi rapporti si sono incrinati sino al punto di rottura in questo 2026 in cui gli Stati Uniti e Israele hanno scatenato l’offensiva militare contro Teheran. Una guerra con risvolti non solo geopolitici ma anche economici, e in subordine pure sportivi. Il prossimo 7-8 novembre dovrebbe tenersi il Gran Premio del Qatar per la MotoGP, e successivamente nel fine settimana del 29 novembre dovrebbe essere la volta della F1. Restando al Motomondiale, i piloti hanno deciso di rompere gli indugi e far capire a chi di dovere che sul fatto di correre a Lusail quest’anno la loro voce in capitolo è importante.

La riunione dei piloti in Australia: la maggioranza pare abbia detto di no al Qatar

In quel di Phillip Island, dove si sta svolgendo il weekend del diciottesimo appuntamento del campionato di MotoGP, i piloti si sono riuniti per stabilire una linea comune in merito. Questa assemblea spontanea si è svolta giovedì, prima di entrare nel vivo delle prove sulla pista australiana (per la cronaca, le pre-qualifiche hanno visto primeggiare le Aprilia con Marco Bezzecchi, autore di uno strepitoso 1:26.775, davanti a Raul Fernandez e a Marc Marquez, unico delle Ducati a insidiarsi tra gli alfieri della casa di Noale).

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Moto.it riporta che su 22 partecipanti, ovvero i 22 piloti della griglia, una maggioranza di circa il 72% (quindi 16 piloti) hanno espresso la loro contrarietà a correre in Qatar. Secondo la testata tra essi ci sarebbero i fratelli Marquez, Alex Rins e Jack Miller, mentre tutti gli Aprilia (gli ufficiali Bezzecchi e Jorge Martin, più gli uomini del team satellite Trackhouse Fernandez ed Ai Ogura) sarebbero invece propensi a disputare il GP di Lusail.

Il commento di Bagnaia: “È importante che ci dotiamo di un’unica voce”

Francesco Bagnaia, reduce da delle pre-qualifiche condizionate dai cronici problemi di grip alla sua Ducati Desmosedici (ha chiuso quattordicesimo, quindi fuori dalla Q2), parlando con i media ha affrontato anche il tema della riunione di giovedì con punto all’ordine del giorno il GP del Qatar.

Anche se non ha svelato per filo e per segno cosa si sono detti e le decisioni assunte, Pecco ha rimarcato un dato fondamentale: queste iniziative non devono essere qualcosa di estemporaneo, ma la base da cui costruire una forma di rappresentanza organizzata dei piloti. “È importante che siamo uniti – ha affermato ai media, spiegando che già nel 2023 avevano mosso i primi passi per organizzarsi in questo modo senza però essere giunti ad una svolta -. Penso sia importante affinché possiamo tutelarci di più ed avere maggiore voce in capitolo su certe decisioni. Questo è il momento giusto”.

A differenza dei colleghi della F1 riuniti sotto la Grand Prix Drivers’ Association e di quelli del WRC che nel 2025 hanno fondato la World Rally Drivers Alliance, quelli della MotoGP non hanno mai avuto una vera e propria rappresentanza sindacale. Per questo Bagnaia sottolinea l’importanza di darsi anch’essi una organizzazione che porti avanti le loro battaglie e le loro rivendicazioni, e possa avere un’unica voce tramite la quale interloquire con organizzatori e Liberty Media.

“Siamo piloti ma anche persone intelligenti con la propria testa. Ognuno di noi può anche pensare al proprio interesse, ma se discutiamo tra noi e troviamo una maggioranza, allora non si va contro di essa, siamo uniti e si va sino in fondo”, ha proseguito l’ex campione del mondo.

Il parere degli altri piloti

Pur essendo teoricamente una delle voci contro questa maggioranza, anche Bezzecchi ha parlato di riunione “costruttiva”, dimostrando tutti una certa maturità nel dire la propria “senza scannarsi”. Però anche nel suo caso nessun dettaglio ulteriore, né quali risultati siano stati effettivamente prodotti. Il suo compagno di squadra Martin, invece, ha ammesso di non credere che questa riunione possa aver cambiato qualcosa. “È chiaro comunque che tutti noi vogliamo la sicurezza”, ha puntualizzato.

Una cosa è certa: i piloti chiedono a monte delle garanzie di sicurezza, non solo per loro ovviamente ma per tutto il paddock. Il GP del Qatar si terrà dopo le elezioni politiche in Israele (27 ottobre) e quelle di midterm negli Stati Uniti (3 novembre), soprattutto dopo le quali potrebbe esserci una nuova escalation nel conflitto con l’Iran.

Le offensive dell’Iran nei confronti del Qatar: “Ma la nostra risposta è diplomatica”

Ma nel frattempo Teheran ha portato avanti in questo periodo una serie di offensive sul territorio qatariota, come ha ricordato nel discorso alla nazione di questo mese lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar. Offensive che hanno “violato la nostra sovranità, le disposizioni del diritto internazionale e dei principi di buon vicinato”.

Tra gli attacchi più eclatanti quello all’impianto energetico di Ras Laffan, preso di mira dai missili iraniani. Tuttavia la monarchia qatariota intende non prescindere dal suo ruolo di realtà mediatrice nella regione, anche tra Washington e Teheran, e dal voler risolvere la crisi tramite negoziati e diplomazia come ha ricordato Al Thani nel suo discorso. Resta il fatto che, nell’attesa, la situazione resta incerta e abbastanza pericolosa, e forse non adatta per il momento a celebrare eventi sportivi internazionali.