MotoGp, i piloti si ribellano: la decisione senza precedenti

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di MotoGp è stato cancellato. La decisione è arrivata a seguito di una riunione tra tutti i piloti, avvenuta dopo i continui rinvii della partenza della corsa di Silverstone a causa delle condizioni del tracciato reso inagibile dalla pioggia, partenza originariamente in programma alle 12.30. I centauri a maggioranza, per ragioni di sicurezza, hanno deciso di non scendere più in pista. Cancellate anche le gare di Moto2 e Moto3.

E' la prima gara che viene cancellata nell'era Dorna. La pioggia delle ultime ore aveva reso impercorribile l'asfalto della pista inglese, sotto accusa perchè non drenante e pieno di dossi.

Queste le parole di Davide Brivio a Sky: "E' stata una scelta dei piloti, la sicurezza è al limite, mi dispiace per i piloti, è una cosa tristissima".

Danilo Petrucci dispiaciuto: "Mi sarebbe piaciuto aspettare per provare a correre, ma le condizioni non stanno migliorando. Adesso l'asfalto ha una temperatura di circa 10 gradi, non è una condizione sicura per correre, la decisione unanime della safety commission ha deciso così, onestamente sono triste perché non si corre, ma penso anche a Rabat che si è fatto male".

Queste le parole del responsabile della sicurezza, Uncini: "C'è un problema tecnico dell'asfalto di cui non siamo a conoscenza, è anche vero che la quantità di pioggia è sicuramente elevata, ma abbiamo corso in queste condizioni su altre piste. Non potevamo prevedere una pioggia pesante come quella di ieri. Anche oggi c'è una quantità di pioggia abbastanza elevata. Loro hanno rifatto l'asfalto a febbraio, andava abbastanza bene, quello che adesso incide in maniere negativa sono le buche. Avevamo provato la pista con Cal Crutchlow, che aveva dato parere positivo. Le condizioni dell'asfalto inoltre sono peggiorate dopo il passaggio della Formula 1".

"Di chi sono le colpe? Questo non lo possiamo sapere. Non esistono procedure di omologazione, non le abbiamo fatte, perché le responsabilità sono di chi si occupa del circuito. Il direttore del circuito dice che l'asfalto funziona? Questo asfalto non drena e le buche sono tante, la tecnica di costruzione non è quella giusta, in pochissimo tempo l'asfalto è ripreso le condizioni precedenti e le buche ritornano, il pericolo così è elevatissimo. Non è mai successa una cosa così, è la prima volta che si verifica una situazione simile, noi abbiamo dei consulenti che consigliamo per la costruzione del circuito, ma poi sono i responsabili del tracciato che scelgono a chi affidare il lavoro".

SPORTAL.IT | 26-08-2018 17:25