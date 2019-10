MotoGp, i tempi delle prove libere del Gp d'Australia

Maverick Vinales è stato il pilota più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia. A Phillip Island il centauro della Yamaha ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1.28.824, precedendo Dovizioso e Crutchlow. Quarto posto per Petrucci, Marquez e Valentino Rossi sono rispettivamente al sesto e settimo posto. Morbidelli nono. Quartararo non ha preso parte alle seconde libere dopo una brutta caduta nella prima sessione: proverà ad essere in pista sabato per la terza sessione.

I tempi (primi dieci)

1 M. VIÑALES 1:28.824

2 A. DOVIZIOSO +0.496

3 C. CRUTCHLOW +0.501

4 D. PETRUCCI +0.503

5 J. MILLER +0.520

6 M. MARQUEZ +0.597

7 V. ROSSI +0.612

8 A. RINS +0.648

9 F. MORBIDELLI +0.894

10 A. ESPARGARO +0.967

SPORTAL.IT | 25-10-2019 07:13