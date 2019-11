MotoGp, i tempi delle prove libere di Valencia

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo è stato il più veloce nelle libere del mattino a Valencia, dove domenica si corre l'ultimo Gran Premio della stagione di MotoGp. Il francese ha piazzato il tempo di 1:31.455, precedendo la Ducati di Jack Miller e la Honda di Marc Marquez. Seguono le Yamaha di Maverick Vinales e Franco Morbidelli. Valentino Rossi, ottavo, è stato vittima di una caduta senza conseguenze. Indietro le Ducati ufficiali: l'unica in Top Ten è quella di Dovizioso, nono. La moto di Pirro è andata a fuoco con lui ancora in sella: nessuna conseguenza per il pilota.

I tempi (primi dieci)

1 F. QUARTARARO 1:31.455

2 J. MILLER +0.057

3 M. MARQUEZ +0.077

4 M. VIÑALES +0.140

5 F. MORBIDELLI +0.203

6 J. MIR +0.339

7 P. ESPARGARO +0.462

8 V. ROSSI +0.521

9 A. DOVIZIOSO +0.677

10 A. RINS +0.751

SPORTAL.IT | 15-11-2019 10:49