MotoGp, i tempi delle seconde libere in Francia

Jack Miller su Ducati è stato il più veloce di tutti dopo le seconde prove libere di MotoGp in Francia, una sessione ancora in parte influenzata dalla pioggia. Miller ha preceduto la Yamaha di Vinales e la Honda di Nakagami. Valentino Rossi è quinto davanti a Danilo Petrucci, Morbidelli ottavo. Quartararo in grande difficoltà a Le Mans, è tredicesimo. Dodicesimo Mir.

I tempi (primi dieci)

1. J. MILLER 1:34.133

2. M. VIÑALES +0.367

3. NAKAGAMI +0.724

4. J. ZARCO +0.819

5. V. ROSSI +0.879

6. D. PETRUCCI +0.921

7. C. CRUTCHLOW +1.008

8. A. MARQUEZ +1.204

9. F. MORBIDELLI +1.236

10. P. ESPARGARO +1.241

OMNISPORT | 09-10-2020 15:33