MotoGP, il dramma di Iannone scuote Giulia De Lellis. Belen tace

La positività a uno degli anabolizzanti proibiti che ha investito e travolto Andrea Iannone, pilota dell’Aprilia, ha colpito anche la sua fidanzata, l’influencer Giulia De Lellis che gli è al fianco da qualche mese. Da quando hanno formalizzato il loro legame, dopo un tempo indispensabile per il centauro per metabolizzare la sbornia post Belen.

Due anni all’insegna dei riflettori, della notorietà eccessiva, della copertura completa e forse assillante da parte dei fotografi che hanno reso la showgirl argentina una autentica icona dei nostri tempi.

Per Iannone, quanto notificato da parte della Federazione è già deflagrante: i test della MotoGP sono in calendario a febbraio e la nuova stagione potrebbe essere più che compromessa se Andrea dovesse optare per il percorso più lungo e difficoltoso.

Giulia De Lellis, la sua compagna, gli ha manifestato solidarietà anche pubblicamente, con un post di commento al comunicato che Iannone ha deciso di pubblicare su Instagram. Un modo celere per respingere le accuse intrinseche e che veleggiano con un simile risultato. “Chi ti conosce sa: non servono altre parole”, ha scritto Giulia.

Silenzio, almeno sui social, invece da parte di Belen Rodriguez che pure ha trascorso anni accanto a Iannone e condiviso con lui e la sua famiglia, momenti importanti. Iannone, infatti, ha sempre dimostrato un sentimento di amicizia nei riguardi di Jeremias, il fratello di Belen e Cecilia, e di estrema dedizione verso l’ex.

Ma fino ad ora, complice forse la recente diatriba che ha visto contrapposte l’argentina e l’influencer in una polemica dai toni eccessivi a colpi di story su Instagram, la scelta della Rodriguez maggiore di non esternare alcuna frase in merito alla squalifica non è poi una valutazione così incomprensibile.

VIRGILIO SPORT | 18-12-2019 12:53