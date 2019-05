Motogp, Gp Francia diretta live: Marquez fuga su Ducati e Rossi

RICARICA LA PAGINA

GRAN PREMIO DI FRANCIA DIRETTA LIVE (27 giri): 1. Marquez; 2. Dovizioso; 3. Petrucci; 4. Miller; 5. Rossi; 6. Esparguero; 7. Morbidelli

VINCE MARC MARQUEZ! Alle sue spalle tre Ducati con Dovizioso 2° che torna davanti a Petrucci 3°. Quarto Miller mentre non ce l’ha fatta Valentino Rossi a rientrare in lotta per il podio, per lui 5° posto. Sesto Pol Esparguero e settimo Franco Morbidelli.

ULTIMO GIRO PER MARQUEZ!

-2 giri: Petrucci al terzo tentativo passa Dovizioso! Rossi e Miller provano a farsi sotto!

-2 giri: ce ne siamo dimentica ma Marquez in testa ha cominciato il penultimo giro

-3 giri: ancora una staccata al limite di Petrucci che però non riesce a chiudere la curva e viene ripassato da Dovizioso

-4 giri: non ci resta che attendere i fuochi d’artificio per la lotta al podio

5 giri alla fine: Petrucci sorpassa, Dovizioso controsorpassa il compagno!

-6 giri: si è ripreso Rossi che ora vede da vicino Miller e tutto il treno delle Ducati

-7 giri: Dovizioso e Petrucci in lotta interna Ducati!

-8 giri: grande Petrux che supera di slancio Miller e sale idealmente sul podio

-9 giri: Petrucci con buon ritmo sta ricucendo lo strappo con le altre due Ducati a podio

-9 giri: Quartararo supera Lorenzo

-10 giri: Quartararo con giri molto veloci si è portato su Lorenzo nono

-11 giri: ecco che Dovizioso rompe gli indugi, approfitta di un largo di Miller e torna secondo!

-12 giri: stranamente per una gara di moto non ci sono grandi lotte in pista in questo momento, posizioni congelate

-13 giri: da notare che Alex Rins secondo nel Mondiale è solo 11°

CLASSIFICA A 14 GIRI DALLA FINE

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 21:20.479 2 43 J. MILLER +1.141 3 4 A. DOVIZIOSO +1.552 4 9 D. PETRUCCI +3.595 5 46 V. ROSSI +4.038 6 44 P. ESPARGARO +5.421 7 21 F. MORBIDELLI +5.705 8 35 C. CRUTCHLOW +6.433 9 99 J. LORENZO +8.765 10 30 T. NAKAGAMI +11.561

momento non facile per Valentino dopo aver toccato per qualche curva il podio, ora sembra in crisi di gomme il Dottore

15 giri alla fine: Petrucci attacca e passa Rossi, è 4° il ducatista

-16 giri: giro veloce di Marquez che ha di nuovo un secondo su Miller

-17 giri: Rossi sta a sua volta perdendo contatto da Dovizioso e dal podio, ora c’è Petrucci che lo insidia

-17 giri: Marquez è tornato a spingere e sta allungando sui primi

-18 giri: da registrare che Morbidelli è tornato 7° mentre Lorenzo dopo aver raggiunto il 7° posto è sceso ai limiti della top ten

CLASSIFICA E DISTACCHI

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 13:38.220 2 43 J. MILLER +0.270 3 4 A. DOVIZIOSO +0.519 4 46 V. ROSSI +1.123 5 9 D. PETRUCCI +1.696 6 44 P. ESPARGARO +2.497 7 21 F. MORBIDELLI +2.810 8 35 C. CRUTCHLOW +3.263 9 99 J. LORENZO +4.367 10 30 T. NAKAGAMI +6.769

-19 giri: problemi, ancora, per Iannone che già nelle retrovie si ferma ai box

-20 giri: INCIDENTE tra Bagnaia e Vinales con l’italiano che centra in curva lo spagnolo, entrambi a terra. Gara finita!

20 giri alla fine: Petrucci ripassa Esparguero

giro 7: dopo una serie di incroci pericolosi, Marquez è tornato in testa, ora sono in 4 davanti

giro 7: Stanno facendo dei numeri Marquez e Miller in lotta con sorpassi e controsorpassi, a beneficiarne Dovizioso e Rossi che sono tornati sui primi due

giro 6: Esparguero passa Petrucci che scende al 6° posto

giro 6: Miller sta provando a forzare per andare via ma Marquez lo tiene a tiro. Alle loro spalle Dovizioso e Rossi sono staccati di un secondo

giro 5: capolavoro di Miller che supera nel misto Marquez! Primo l’australiano!

giro 4: Dovizioso passa Rossi, i due sono in lotta per il podio!

giro 4: Miller con un giro veloce si è riportato su Marquez

giro 3: Petrucci attaccato prima da Miller e poi da Rossi che ora è 3°!

giro 3: Dovizioso passa Esparguero e sale al 5° posto!

giro 2: anche Dovizioso ha passato Morbidelli

giro 2: Petrucci attacca in staccata Marquez che resiste ancora. Intanto Pol Esparguero passa Morbidelli

giro 1: Rossi attacca e passa Morbidelli, 4° Vale!

PARTITI! Marquez resiste all’attacco di Petrucci e resta davanti. Rossi è quinto dietro Morbidelli

Iniziato il giro di formazione e poi sarà bagarre: INCREDIBILE CADUTI MIR E ABRAHAM! A gomma fredda i due sono scivolati all’unisono come in un balletto sincronizzato

Cinque minuti allo start del Gp Francia MotoGP: meteo molto incerto, rischio pioggia. Come al solito ne vedremo delle belle

In Moto2 podio tutto spagnolo Alex Marquez, Navarro e Fernandez ma soprattutto paura per Lorenzo Baldassarri. Leggi tutto

Ricordiamo che in Moto3, a Le Mans l’ha spuntata McPhee. Sul podio anche Dalla Porta e Canet. Non bene gli italiani. Leggi il report

Manca meno di mezz’ora allo start, vediamo come è andato il warm up di stamattina: torna davanti Quartararo, ma Marquez è lì. Continua a stupire Pol Espargaro, terzo con la KTM, mentre Vinales è quinto ma cade. Dovizioso è sesto davanti a Morbidelli, Rossi decimo, ecco le sue parole:

Non potevamo non cominciare questa diretta Live con un pensiero a Max Biaggi che in queste ore ha perso il padre Pietro. Un momento difficile per il bicampione del Mondo sia nel Motomondiale che in Superbike a cui vanno tutte le condoglianze della redazione di Virgilio.

Marquez a LeMans ha firmato la pole numero 55 in MotoGp eguagliando proprio Valentino Rossi in questa classifica. Ecco il report delle qualifiche

Amici di Virgilio benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Francia di MotoGP. Si corre a Le Mans il quinto appuntamento del calendario del Motomondiale 2019. Il leader del Mondiale della classe regina Marc Marquez scatterà alle ore 14 dalla pole position. Lo spagnolo della Honda in condizioni di pista bagnata si è messo dietro ben tre Ducati: Danilo Petrucci e Jack Miller in prima fila, poi Andrea Dovizioso (4°) ad aprire la seconda. Al suo fianco col 5° tempo Valentino Rossi su Yamaha e un ottimo Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas. Incoraggiante l’8° posto di Jorge Lorenzo (Honda HRC) e Aleix Espargaro con l’Aprilia (9°). Solamente 11° Vinales, compagno di Rossi.

Situazione in classifica MotoGP 2019

Dopo 4 gran premi in testa alla classifica piloti del MotoGP c’è Marc Marquez con 70 punti. Al secondo posto, la grande sorpresa di inizio stagione, l’altro spagnolo Alex Rins a 69 punti. Al terzo posto c’è Andrea Dovizioso con 67 punti e poi Valentino Rossi a 61 punti. Staccatissimo il quinto che è l’italiano Petrucci a 41 punti. La classifica completa del MotoGP

Caratteristiche del Gp di Francia a Le Mans

Si tratta di un circuito lungo 4,186 km che i centauri dovranno percorrere per 27 volte per un totale di 113 km. L’anno scorso fu lo spagnolo Vinales a imporsi e a strappare il record sul giro in 1:32,309. Qui il record di vittorie spetta a Lorenzo che qui ha trionfato 5 volte. L’ultima vittoria di Valentino Rossi qui risale addirittura al 2008. Negli ultimi 10 anni solo Stoner è riuscito a spezzare l’egemonia spagnola. Le Mans è un circuito che generalmente mette a dura prova i freni. Frenate e accelerazioni sono una costante per tutta la gara. Il rettilineo principale misura solo 674 metri. Sorpassi però se ne possono fare sfruttando soprattutto le tantissime curve del tracciato: 4 a sinistra e 9 a destra. Il circuito di Le Mans si presenta piuttosto ondulato nella prima parte e come spesso è capitato anche il meteo potrebbe essere un’incognita molto pesante.

VIRGILIO SPORT | 19-05-2019 12:50