MotoGp, in pole c'è Dovizioso: "Gran bel giro"

Grande prova di forza della Ducati in Giappone, casa della Honda. Sul circuito di Motegi, il miglior tempo è di Dovizioso (cronometro fermato sull’1’44”590) che partirà, quindi, in pole position. Prestazione straordinaria per il pilota della Ducati che centra la seconda pole position in stagione (dopo Brno), la settima nella classe regina. Alle sue spalle due sorprese come Zarco e Miller.

In estrema difficoltà il leader del Mondiale Marquez che si deve accontentare solo della sesta posizione in griglia, al termine di una sessione di qualifica in cui ha avuto qualche problema di troppo. Per lo spagnolo della Honda, continuano le difficoltà sul circuito di Motegi dove, storicamente, non è mai riuscito a lasciare il segno. Non brilla neppure Rossi che chiude le qualifiche al nono posto, con un ritardo dal tempo da pole position di Dovizioso di 0”675.

Dall'Igna, direttore generale di Ducati si gode la pole position di Dovizioso: "E' stato bravissimo, non ha sbagliato nulla. Ora bisogna fare le scelte giuste per la gara. Cosa mi aspetto nella gara? Potrebbe non essere una gara di gestione. Le gomme dovrebbero restare performanti sino alla fine".

Il più soddisfatto di tutti è proprio Dovizioso, raggiante al termine delle qualifiche: "Siamo arrivati qui sapendo che potevamo essere veloci. Ci sono altri piloti che hanno il nostro passo, quindi non mi sento superiore agli altri, a livello di passo. Sarà importante la scelta delle gomme. Contento del lavoro fatto, siamo riusciti a migliorare. Ho fatto un gran bel giro in qualifica, ringrazio la Ducati".

SPORTAL.IT | 20-10-2018 08:20