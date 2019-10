Motogp, in Thailandia pole per Quartararo. A terra Marc Marquez e Valentino Rossi

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Thailandia, in programma domenica sul circuito internazionale di Buriram. Il francese ha sorpreso tutti gli avversari nelle battute finali dell'ultima sessione di qualificazione, facendo segnare un tempo di 1:29.719. Alle sue spalle si è piazzato lo spagnolo Maverick Viñales (Yamaha), che proprio negli ultimi secondi a disposizione ha superato il leader della classifica mondiale Marc Marquez, che dopo essere caduto venerdì è stato anche oggi vittima di una scivolata nel finale, ed è stato costretto quindi ad accontentarsi del terzo posto.

"Questa è una qualifica speciale, abbiamo fatto non solo un giro, ma una serie di giri alla grande, sono arrivato al limite ma mi sono sentito benissimo – ha dichiarato Quartararo ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche -. Il mio piano di gara? Devo dare tutto nei primi giri per provare a staccare le Honda, sono sicuro che anche Viñales proverà a replicare la mia stessa strategia, anche perché col nostro modo di guidare la Yamaha possiamo preservare le gomme e sperare di ottenere un grande risultato".

La sessione è stata caratterizzata non solo dalla caduta di Marquez, ma anche da quella di Valentino Rossi: il campione di Tavullia è scivolato con la sua Yamaha ufficiale nei primi minuti della Q2, rialzandosi e tornando in pista a tempo di record, ma non è riuscito ad andare oltre il nono posto, fermandosi a un secondo e 22 millesimi da Quartararo.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Franco Morbidelli (Yamaha) partirà dalla quarta posizione davanti a Danilo Petrucci (Ducati), mentre Andrea Dovizioso, in sella all'altra Ducati, ha chiuso solo al settimo posto. Per continuare ad alimentare la flebile speranza di poter lottare per il mondiale fino alla fine, il 'Dovi' è chiamato ad una vera e propria impresa: a Marquez, infatti, basterà guadagnare appena due punti in più rispetto al forlivese, al termine della gara, per conquistare il suo ottavo titolo mondiale, il sesto in MotoGp.

Classifica finale Q2

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 326.2 1'29.719

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.3 1'29.825 0.106 / 0.106

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.2 1'29.931 0.212 / 0.106

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 321.4 1'30.431 0.712 / 0.500

5 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 330.2 1'30.522 0.803 / 0.091

6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 331.2 1'30.597 0.878 / 0.075

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'30.692 0.973 / 0.095

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1'30.735 1.016 / 0.043

9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1'30.741 1.022 / 0.006

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1'30.778 1.059 / 0.037

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.3 1'31.065 1.346 / 0.287

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1'31.258 1.539 / 0.193

SPORTAL.IT | 05-10-2019 10:43