MotoGP Indonesia, Bezzecchi non si illude per il titolo: "Ma devo prendermi più rischi". Marquez: "Comunque mi sento vincitore"

Marco Bezzecchi torna dopo mesi a vincere un Gran Premio, ma tiene i piedi per terra sulle ambizioni per il titolo. Martin promette battaglia sino alla fine, Marquez promuove il suo weekend in Indonesia dove non partiva favorito con la Ducati

Erano ben nove Gran Premi che Marco Bezzecchi non vinceva più in questa stagione in cui era partito a spron battuto, tanto da entrare inizialmente nel novero dei favoriti per il titolo. Oggi questo traguardo sembra meno a portata di mano come ha riconosciuto lo stesso pilota Aprilia, ma va detto che, se escludiamo il ritiro nella gara lunga di San Marino, nelle ultime sette uscite il riminese sta piano piano ritrovando una sua continuità. Sino all’apoteosi di oggi in Indonesia.

Bezzecchi si rilancia: “Ma sono state più le sconfitte che le vittorie quest’anno”

Non fosse stato per la sfortuna (e anche qualche passo falso di cui si è prontamente pentito, come l’intemperanza con il commissario di pista a Brno) che lo ha menato duro lungo quattro appuntamenti tra Ungheria e Germania, oggi Bezzecchi potrebbe giocarsi la possibilità del titolo gomito a gomito con Marc Marquez e Jorge Martin. Certo, al pilota manca ancora quella consistency, termina caro nel motorsport, ovvero quella capacità di tenere botta in ogni singola gara e dimostrare di essere solido senza picchi negativi.

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Eppure nelle dichiarazioni di ieri, dopo l’ennesima sventura (l’incidente nella Sprint con Raul Fernandez che lo ha messo fuori dai giochi), l’alfiere dell’Aprilia aveva rassicurato sul fatto che oggi sarebbe stata tutt’altra storia. E così è stato, duellando di nuovo con il pilota di Trackhouse, tra l’altro.

“Ho cercato di restare il più tranquillo possibile, abbiamo lavorato al meglio lungo tutto il fine settimana e avevamo la velocità”, ha dichiarato Bezzecchi ai media terminata la trionfale gara di Mandalika. Dopo aver ringraziato la squadra e Aprilia tutta “per la forza che mi danno sempre, e io nel mio piccolo cerco di ricambiare”, il riminese ha però ridimensionato le sue ambizioni per il titolo, pur avendo recuperato terreno con un distacco di -46 punti dalla vetta della classifica e di -44 dal secondo posto: “In realtà ad oggi ho accumulato più sconfitte che vittore, quindi non resta altro che prendermi qualche rischio, come in questo fine settimana. Ieri non ha pagato, oggi sì”.

Il confronto con Fernandez dopo la Sprint

E ancora: “Non ho mai perso la voglia di andare in moto perché mi diverto sempre: non vedo l’ora di correre nelle gare e di dare tutto, anche se c’è da soffrire perché alla fine si soffre di più rispetto alle godurie”. Bezzecchi ha anche ammesso che dopo la Sprint di ieri c’è stato un confronto interno in Aprilia, dove sono arrivate delle “scuse a vicenda”: “Io e Raul siamo due ragazzi intelligenti, quindi la cosa è finita lì”.

Gli alti e bassi di Martin in Indonesia

Col terzo posto nel Gran Premio d’Indonesia Jorge Martin ha ripreso il comando della classifica, dopo averla persa di recente ed essere arrivato prima della gara di oggi con un distacco di quattro punti dal leader provvisorio Marc Marquez.

“Lungo tutto il fine settimana ho pagato sia in qualifica che nel passo gara delle difficoltà nei settori veloci, dove Marco era invece più forte di me. Anche la partenza non è stata al meglio e ho perso molte posizioni, ma ho provato a mantenere la calma e senza forzare troppo sono riuscito a rimettermi davanti”, ha illustrato lo spagnolo riguardo il suo weekend tra alti e bassi (in particolare con la pressione delle gomme anteriori, troppo bassa) e la gara domenicale, nonostante non abbia avuto dei riferimenti con la RS-GP sul circuito di Mandalika, affrontato la prima volta con l’Aprilia.

E sulla lotta per il campionato, Martin ha aggiunto: “Sono di nuovo in testa e continuiamo a scambiarci di posizione con Marc: con lui sarà una sfida durissima sino alla fine, però darò tutto. Non basta la velocità, se vuoi essere campione devi essere anche intelligente e determinato e se vuoi lottare con un pilota come Marc devi spingere anche quando le cose non vanno bene”.

Marquez non cede, Bagnaia di nuovo in difficoltà: “Passi indietro evidenti di Ducati”

A proposito di Marquez, quest’ultimo comunque non molla e dopo la sua rimonta stagionale nei confronti degli Aprilia resta sempre lì come spina nel fianco della casa di Noale. A Sky Sport ha sentenziato di sentirsi comunque “vincitore” in questo settimana, considerata anche l’affermazione nella Sprint “che non avevo previsto”, giacché da Ducati si sapeva che a Mandalika Aprilia partiva favorita “sia per le gomme scelte che per le curve”. “Però, nonostante le difficoltà, ho conquistato 22 punti”.

Chiudiamo con le dolenti note, ancora una volta legate a Francesco Bagnaia. Dopo il buon ottavo posto nella Sprint di ieri, Pecco ha dovuto fare i conti con l’ennesimo ritiro stagionale, questa volta per una caduta dopo cinque giri. “Non c’era la velocità, volevo fare qualcosa di più ma mi si è chiuso l’anteriore”, ha spiegato l’ex campione del mondo a Sky Sport, evidenziando i soliti problemi con la moto che lo tormentano.

Bagnaia è stato quindi più esplicito: “Tutti i passi indietro che abbiamo fatto con la Ducati negli ultimi due anni si sono visti in particolare su una pista come questa dove hai bisogno di grip e di velocità di percorrenza. A Mandalika con queste gomme il grip non è l’ideale, e se non hai sostegno al posteriore fai ancora più fatica”.