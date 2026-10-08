I vertici di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, e Aprilia Racing, Massimo Rivola, sono stati i protagonisti di una conferenza stampa faccia a faccia, prima dei piloti, nel media day a Mandalika: Marquez o Martin chi vince il Mondiale MotoGP

Chiamatelo pure “The Italian job”. Se è vero che in assenza di un miracoloso recupero di Marco Bezzecchi il mondiale MotoGP sarà un affare tutto spagnolo tra Jorge Martin e Marc Marquez, è altrettanto vero che a vincere sarà sicuramente una moto italiana, Aprilia o Ducati. Ed è per questo che ad aprire il media day a Mandalika per il GP di Indonesia sono stati i due boss, Gigi Dall’Igna e Massimo Rivola, rispettivamente per Borgo Panigale e Noale. Il meglio del motociclismo nella classe regina.

Solo due punti tra Martin e Marquez

La MotoGP è sbarcata in Indonesia con una volata per il titolo in atto. Ci sono soltanto due punti a separare Martin e Marquez. A Motegi il pilota della Ducati si è ripreso i punti persi in Austria e la situazione è tornata quella di due gare quando i due spagnoli erano pari punti. Da una parte Martinator sta facendo della continuità il suo punto di forza, non vince quasi mai, eccetto una Sprint, ma si piazza sempre. Dall’altra il pluri campione del mondo dopo un inizio da dimenticare, il ko di Le Mans e una nuova operazione ha infilato una serie impressionante di doppiette che l’ha riportato in lotta per il campionato. E come in una gara tra highlander, alla fine ne rimarrà soltanto uno.

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Dall’Igna vs Rivola, parla il boss Ducati: “Conosco bene Martin”

I vertici di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, e Aprilia Racing, Massimo Rivola, sono stati i protagonisti di una conferenza stampa faccia a faccia, prima dei piloti, nel media day a Mandalika. Lato Ducati, Marc Marquez sembra in fase di sorpasso ma Dall’Igna conosce bene Martín, campione del mondo con Ducati nel Team Pramac solo due anni fa in barba al team ufficiale e a Bagnaia: “Jorge è un pilota che di solito non commette grossi errori a fine stagione, e questo è un vantaggio per lui. Ma Marc Márquez è abituato a lottare per il campionato e sa cosa deve fare”.

Sul duello in atto, il gran capo di Borgo Panigale non ha dubbi: “Ogni campionato è diverso, e questo è probabilmente il più difficile che abbiamo affrontato perché tutto è più combattuto. Abbiamo vinto alcune gare, ma sono incredibilmente veloci e non sarà facile. I nostri avversari erano molto più avanti di noi al Mugello; è stato difficile raggiungerli, ma dobbiamo crederci, dobbiamo tutti spingere al massimo, e Marc Márquez è il migliore in questo. È lui che ci spinge a crederci, ed eccoci qui.”

Ducati vs Aprilia, qui Noale: “Marquez resta favorito”

Massimo Rivola e il suo team si trovano ad affrontare due giganti della MotoGP: la Ducati dominatrice da qualche anno a questa parte, e Marc Marquez coi suoi 9 titoli mondiali: “Abbiamo esperienza nella lotta per il campionato, ma siamo molto lontani da ciò che Marc ha fatto in MotoGP; lui ha un grande vantaggio su di noi”.

Resta in casa Aprilia la sensazione di vivere una grande emozione nel lottare per il titolo: “Prima di tutto, è soddisfacente. Senza dubbio Jorge e Marc continueranno a strapparsi punti a vicenda. Penso che sia un bene per il campionato e per lo sport. Ed è positivo che più di un pilota possa essere veloce su questa moto. È anche un buon messaggio da mandare ai futuri piloti”.

Resta ai margini della lotta per il titolo l’altro pilota Aprilia, reduce da un’estate da incubo ma Marco Bezzecchi resta un’opzione importante per Rivola e non di certo un pericolo per il suo compagno: “Non sono particolarmente preoccupato per il comportamento dei nostri piloti; sanno che finché c’è un’opzione matematicamente valida possono provarci e chiunque venga escluso dovrebbe aiutare il proprio compagno di squadra in ogni modo possibile, ma credo che la lotta sarà molto serrata fino alla fine.”

Dall’Igna e Rivola tra gomme e regole 2027

Si è ovviamente parlato del fattore gomme che per molti sta condizionando un po’ la resa e i risultati di questo campionato, vedi Ducati in Austria o Aprilia a Motegi. Su questo argomento comunione di visione tra i due. Dall’Igna: “Sono le stesse per tutti, non credo che diano un vantaggio a uno o all’altro”. Rivola: “Concordo con Gigi, non vedo vantaggi per nessuno”.

E poi c’è l’ultima novità MotoGP per il 2027, il format rivoluzionato in stile F1 con due qualifiche diverse per Sprint e gara, argomento che ha spaccato il fronte dei piloti. Lato team manager la visione è diversa, Dall’Igna: “Penso sia un buon compromesso per lo show” e Rivola concorda: “Dobbiamo elevare il marchio MotoGP e attrarre nuovi fan, è giusto evolvere. Questo è un primo passo”.