La classifica del Mondiale MotoGP viene invertita dalle prime prove libere del Gran Premio di Indonesia. Il miglior tempo lo fa Marco Bezzecchi che mette in riga i duellanti per il titolo, Marc Marquez e Jorge Martin. Grosso spavento per Pecco Bagnaia che si salva un paio di volte dalla caduta e in una di queste occasioni se la prende con Razgatlioglu che lo costringe a un po’ di motard sulla ghiaia.
Mandalika: Bezzecchi vola su Marquez e Martina
Le prime tre posizioni delle prove libere del Gran Premio di Indonesia sono andate ai primi tre della classifica piloti, ma in ordine inverso: Marco Bezzecchi, staccato di 49 punti dala vetta, ha fatto il miglior tempo con un vantaggio di +0,237 su Marc Marquez, terzo subito dietro Jorge Martín, a 0,266 dal compagno di squadra in Aprilia. Insomma, dopo il faccia a faccia tra Dall’Igna e Rivola in conferenza, anche qui sembra essere tutta una lotta tra la Ducati di Marc e le Aprilia del Bez e Martinator. Dopo i primi tre, Acosta, Fernandez, Morbidelli, Di Giannantonio, Quartararo, Aldeguer e Alex Marquez hanno completato la top 10.
Spavento Bagnaia che se la prende con Toprak
Solo 13° Bagnaia alle prese coi soliti problemi di bilanciamento e feeling con la sua Ducati. Peraltro Pecco ha rischiato un paio di volte di stendersi. In uno di questi episodi ha beccato davanti a lui Toprak Razgatlioglu che procedeva a velocità molto ridotta nel rettilineo che portava alla curva 12. Il pilota torinese è stato costretto ad allargare la traiettoria e finire nella ghiaia per evitare di cadere o di centrare il turco. Subito dopo essersi salvato, Pecco non ha disdegnato di mandare a quel paese il pilota della Yamaha.
I commissari hanno indagato e deciso di non penalizzare Toprak. Poco dopo, l’italiano ha rischiato grosso anche alla curva 3 ed è stato costretto a lottare duramente per evitare l’incidente compiendo un salvataggio quasi miracoloso. Cadute anche per Moreira, Ogura e Aldeguer.