Marco Bezzecchi chiude le prove libere di Mandalika davanti a tutti in 1:30.132, precedendo gli altri due contendenti al titolo: Marc Marquez è secondo, Jorge Martin terzo. Grosso spavento per Bagnaia con Toprak

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La classifica del Mondiale MotoGP viene invertita dalle prime prove libere del Gran Premio di Indonesia. Il miglior tempo lo fa Marco Bezzecchi che mette in riga i duellanti per il titolo, Marc Marquez e Jorge Martin. Grosso spavento per Pecco Bagnaia che si salva un paio di volte dalla caduta e in una di queste occasioni se la prende con Razgatlioglu che lo costringe a un po’ di motard sulla ghiaia.

Mandalika: Bezzecchi vola su Marquez e Martina

Le prime tre posizioni delle prove libere del Gran Premio di Indonesia sono andate ai primi tre della classifica piloti, ma in ordine inverso: Marco Bezzecchi, staccato di 49 punti dala vetta, ha fatto il miglior tempo con un vantaggio di +0,237 su Marc Marquez, terzo subito dietro Jorge Martín, a 0,266 dal compagno di squadra in Aprilia. Insomma, dopo il faccia a faccia tra Dall’Igna e Rivola in conferenza, anche qui sembra essere tutta una lotta tra la Ducati di Marc e le Aprilia del Bez e Martinator. Dopo i primi tre, Acosta, Fernandez, Morbidelli, Di Giannantonio, Quartararo, Aldeguer e Alex Marquez hanno completato la top 10.

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Spavento Bagnaia che se la prende con Toprak

Solo 13° Bagnaia alle prese coi soliti problemi di bilanciamento e feeling con la sua Ducati. Peraltro Pecco ha rischiato un paio di volte di stendersi. In uno di questi episodi ha beccato davanti a lui Toprak Razgatlioglu che procedeva a velocità molto ridotta nel rettilineo che portava alla curva 12. Il pilota torinese è stato costretto ad allargare la traiettoria e finire nella ghiaia per evitare di cadere o di centrare il turco. Subito dopo essersi salvato, Pecco non ha disdegnato di mandare a quel paese il pilota della Yamaha.

I commissari hanno indagato e deciso di non penalizzare Toprak. Poco dopo, l’italiano ha rischiato grosso anche alla curva 3 ed è stato costretto a lottare duramente per evitare l’incidente compiendo un salvataggio quasi miracoloso. Cadute anche per Moreira, Ogura e Aldeguer.