Dominio Aprilia nelle pre qualifiche del Gran Premio di Indonesia. A fare la voce grossa è stata però la moto del team Trackhouse con Raul Fernandez capace di fissare già al venerdì il nuovo record della pista. Alle sue spalle le ufficiali di Bezzecchi e Martin che hanno preceduto la KTM di Acosta e al 5° Marc Marquez con la prima Ducati del lotto. Finalmente centra il Q2 anche Pecco Bagnaia che strappa in extremis il 10° e ultimo posto utile. Tante cadute nel finale, da Bastianini ad Alex Marquez passando per Rins e tanti altri.
- Gp Indonesia: Fernandez vola, Bezzecchi e Martin meglio di Marquez
- Bagnaia sempre al limite, la salva ancora
- Bastianini, Alex Marquez e non solo: quante cadute a Mandalika
- Morbidelli protesta: per una volta vittima di impeding
- GP Indonesia: tempi delle pre qualifiche
Gp Indonesia: Fernandez vola, Bezzecchi e Martin meglio di Marquez
Dominio Aprilia e Raul Fernandez vola nel venerdì pomeridiano di Mandalika (mattinata in Italia): il pilota del team Trackhouse firma il nuovo record della pista in 1:28.725 e si assicura il miglior tempo delle pre qualifiche. Lo spagnolo si è messo dietro le “ufficiali” di Bezzecchi e Martin a completare la tripletta di Noale. Quarto tempo per la Ktm di Pedro Acosta mentre la prima Ducati è quella del campione del mondo, Marc Marquez 5°e apparentemente in difesa sulla pista di Mandalika.
Centrano il Q2 anche la VR46 di Di Giannantonio, la Yamana di Quartararo e la Gresini di Alex Marquez entrambi vittime di cadute, e in extremis Morbidelli e Bagnaia. In Q1 tra gli altri Ogura, Marini, Aldeguer e Bastianini.
Bagnaia sempre al limite, la salva ancora
Come tutti gli ultimi week end, Bagnaia ha sofferto le pene dell’inferno in questo venerdì ma alla fine è riuscito a strappare il pass per il Q2 cosa che non accadeva da un po’ di gare. Dopo il 13° tempo nella libere, Pecco ha faticato anche nelle pre qualifiche a domare la sua Ducati ma è riuscito nel finale con la sua classe a centrare il 10° tempo. Il pilota torinese, già protagonista di un paio di salvataggi in mattinata, una con imprecazione verso Toprak Razgatlioglu e anche nelle pre qualifiche, ha rischiato di cadere anche in questo turno, salvandosi ancora in maniera spettacolare.
Bastianini, Alex Marquez e non solo: quante cadute a Mandalika
Pre qualifiche concitate quelle indonesiane, specie nel finale, con tante cadute in successione. Esagerato Enea Bastianini che è scivolato per ben due volte. In ghiaia son finiti anche, in ordine sparso: Moreira, Rins, Alex Marquez, Quartararo, Aledeguer e Quartararo che per un attimo sembrava essersi fatto male ed invece è tornato ai box, è salito sulla seconda Yamaha a sua disposizione e ha centrato da par suo la top ten e il Q2.
Morbidelli protesta: per una volta vittima di impeding
Curioso episodio all’inizio delle pre qualifiche sulla pista di Mandalika. Ad un certo punto Franco Morbidelli si è ritrovato Aldeguer in traiettoria mentre rallentava per rientrava ai box. Il pilota italo-brasiliano che il prossimo anno correrà in Superbike nel team ufficiale Ducati al posto di Bulega, ha protestato veementemente contro lo spagnolo, lui che è spesso stato penalizzato per impeding per una volta l’ha subito.
GP Indonesia: tempi delle pre qualifiche
|1°
|Raul Fernandez
|Trackhouse MotoGP Team
|1:28.381
|2°
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|+0.219
|3°
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|+0.481
|4°
|Pedro Acosta
|Red Bull KTM Factory Racing
|+0.669
|5°
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|+0.701
|6°
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|+0.705
|7°
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|+0.833
|8°
|Alex Marquez
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|+0.847
|9°
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|+0.968
|10°
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|+1.061
|11°
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|+1.151
|12°
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha
|+1.158
|13°
|Ai Ogura
|Trackhouse MotoGP Team
|+1.229
|14°
|Luca Marini
|Honda HRC Castrol
|+1.312
|15°
|Fermin Aldeguer
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|+1.426
|16°
|Toprak Razgatlioglu
|Prima Pramac Yamaha
|+1.427
|17°
|Brad Binder
|Red Bull KTM Factory Racing
|+1.522
|18°
|Johann Zarco
|LCR Honda
|+1.589
|19°
|Diogo Moreira
|LCR Honda
|+1.676
|20°
|Maverick Vinales
|Red Bull KTM Tech3
|+1.941
|21°
|Enea Bastianini
|Red Bull KTM Tech3
|+1.943
|22°
|Aleix Espargaro
|Honda HRC Castrol
|+2.969