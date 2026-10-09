Raul Fernandez vola nelle pre qualifiche di Mandalika davanti a Bezzecchi e Martin per la tripletta Aprilia. Solo 5° Marc Marquez, Pecco Bagnaia va in Q2. Tutti i 10 qualificati

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Dominio Aprilia nelle pre qualifiche del Gran Premio di Indonesia. A fare la voce grossa è stata però la moto del team Trackhouse con Raul Fernandez capace di fissare già al venerdì il nuovo record della pista. Alle sue spalle le ufficiali di Bezzecchi e Martin che hanno preceduto la KTM di Acosta e al 5° Marc Marquez con la prima Ducati del lotto. Finalmente centra il Q2 anche Pecco Bagnaia che strappa in extremis il 10° e ultimo posto utile. Tante cadute nel finale, da Bastianini ad Alex Marquez passando per Rins e tanti altri.

Gp Indonesia: Fernandez vola, Bezzecchi e Martin meglio di Marquez

Dominio Aprilia e Raul Fernandez vola nel venerdì pomeridiano di Mandalika (mattinata in Italia): il pilota del team Trackhouse firma il nuovo record della pista in 1:28.725 e si assicura il miglior tempo delle pre qualifiche. Lo spagnolo si è messo dietro le “ufficiali” di Bezzecchi e Martin a completare la tripletta di Noale. Quarto tempo per la Ktm di Pedro Acosta mentre la prima Ducati è quella del campione del mondo, Marc Marquez 5°e apparentemente in difesa sulla pista di Mandalika.

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Centrano il Q2 anche la VR46 di Di Giannantonio, la Yamana di Quartararo e la Gresini di Alex Marquez entrambi vittime di cadute, e in extremis Morbidelli e Bagnaia. In Q1 tra gli altri Ogura, Marini, Aldeguer e Bastianini.

Bagnaia sempre al limite, la salva ancora

Come tutti gli ultimi week end, Bagnaia ha sofferto le pene dell’inferno in questo venerdì ma alla fine è riuscito a strappare il pass per il Q2 cosa che non accadeva da un po’ di gare. Dopo il 13° tempo nella libere, Pecco ha faticato anche nelle pre qualifiche a domare la sua Ducati ma è riuscito nel finale con la sua classe a centrare il 10° tempo. Il pilota torinese, già protagonista di un paio di salvataggi in mattinata, una con imprecazione verso Toprak Razgatlioglu e anche nelle pre qualifiche, ha rischiato di cadere anche in questo turno, salvandosi ancora in maniera spettacolare.

Bastianini, Alex Marquez e non solo: quante cadute a Mandalika

Pre qualifiche concitate quelle indonesiane, specie nel finale, con tante cadute in successione. Esagerato Enea Bastianini che è scivolato per ben due volte. In ghiaia son finiti anche, in ordine sparso: Moreira, Rins, Alex Marquez, Quartararo, Aledeguer e Quartararo che per un attimo sembrava essersi fatto male ed invece è tornato ai box, è salito sulla seconda Yamaha a sua disposizione e ha centrato da par suo la top ten e il Q2.

Morbidelli protesta: per una volta vittima di impeding

Curioso episodio all’inizio delle pre qualifiche sulla pista di Mandalika. Ad un certo punto Franco Morbidelli si è ritrovato Aldeguer in traiettoria mentre rallentava per rientrava ai box. Il pilota italo-brasiliano che il prossimo anno correrà in Superbike nel team ufficiale Ducati al posto di Bulega, ha protestato veementemente contro lo spagnolo, lui che è spesso stato penalizzato per impeding per una volta l’ha subito.

GP Indonesia: tempi delle pre qualifiche