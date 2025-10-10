Infortunio Marquez, Bezzecchi rimugina ma Bagnaia aveva previsto tutto: la paura di Marc e la MotoGP decimata

L'infortunio di Marc Marquez tiene ancora banco, in Australia mancheranno lui, Martin e Vinales. Intanto Bezzecchi torna sul tamponamento di Marc che aveva avuto un brutto presentimento così come la denuncia di Bagnaia

Infortuni, tanti, forse troppi. In Australia alla ripresa del Motomondiale la MotoGP sarà decimata. Curiosamente mancheranno i due campioni del mondo, quello uscente, Jorge Martin e quello nuovo di zecca Marquez che si è fatto male appena una settimana dopo la conquista del titolo. Proprio il ko dello spagnolo tiene ancora banco. E se Marco Bezzecchi rimugina ancora su quella frenata a gomme fredde dopo la brutta partenza che gli ha fatto tamponare la Ducati #93, riavvolgendo il nastro dell’Indonesia si scopre come sia Bagnaia che lo stesso Marc avessero fiutato il pericolo come dei cani da tartufo in un bosco di Alba.

Gp Australia: assenti Martin, Marquez e pure Vinales

Sarà una griglia di partenza quanto mai monca quella del Gran Premio di Australia di MotoGP della prossima settimana. Tante assenze, di peso in una stagione estenuante per un campionato che da qualche anno a questa parte impone la disputa praticamente di una gara e mezzo in ogni week end avendo la Dorna istutito le Sprint in tutti i fine settimana a differenza della F1 tanto per fare un esempio.

E così capita che tra Motegi e Mandalika siano andati ko due campioni del mondo, quello uscente e quello entrante. Jorge Martin e Marc Marquez non ci saranno a Phillip Island alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. In Australia non ci sarà nemmeno Maverick Vinales che ancora non riesce a recuperare dal ko alla spalla rimediato in Germania a inizio luglio A confermare l’assenza di Vinales che già aveva interrotto anzitempo il weekend in Indonesia è stato il team manager Tech3 Hervé Poncharal raggiunto da GPOne.

Chi corre in Australia: Pirro, Savadori ed Espargaro in pole

Nello scorso week end in Indonesia la MotoGP si è schierata in gara con soli 19 piloti viste le defezioni di Martin, Vinales e Ogura. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in tal senso ma se Ducati, Aprilia e Ktm decideranno di schierare la seconda moto in pista i sostituti in pole position vanno trovati tra i collaudatori: Michele Pirro per Ducati (che non può ricorrere nemmeno a una wild card dalla Superbike, vedi Iannone lo scorso anno o Bulega, impegnati in Spagna con l’ultima gara del Mondiale), Lorenzo Savadori che ha già corso diverse gare per Aprilia sempre in contumacia Martin e Pol Espargarò per KTM.

Marquez ko, le scuse rinnovate di Bezzecchi

La spinta gliel’ha data lui. Senza giri di parole Marco Bezzecchi è il responsabile della caduta di Marquez. Ovviamente una colpevolezza non “colposa” ma il pilota dell’Aprilia ci ha tenuto a rinnovare le sue scuse a Marc attraverso il suo blog “Simply The Bez”: “Mi sono scusato, è stato un mio errore. Ero carico, avevo il ritmo per vincere. Ma la partenza è stata brutta, forse stavo andando troppo veloce. È stata una caduta violenta, e sono corso a controllare. Ho capito subito che qualcosa si era rotto. È stato un duro colpo, sia mentalmente che fisicamente. Voglio imparare da questo episodio e crescere”.

Lo strano presentimento di Marquez

Lo aveva detto sia in conferenza che nel paddock. Marc Marquez è arrivato al circuito Mandalika direttamente da una settimana di festeggiamenti per il titolo conquistato a Motegi dopo una lunga attesa e sofferta attesa di 6 anni passati a curarsi da un infortunio al braccio che ha rischiato di farlo smettere.

Ecco, la paura di farsi male è un concetto che Marc ha ripetuto spesso in Indonesia prima di domenica. Lo ha colto anche la Ducati nel suo solito report dietro le scene dal titolo Inside: “Ora ho una mentalità completamente diversa da quando ho vinto i miei primi titoli. Arrivo qui avendo centrato il mio obiettivo principale. Ora ci sono ancora 5 gare e sto pensando a finire bene senza farmi male e preparare il 2026. Se ne vinco una da qui alla fine o ne vinco 5 non cambierà molto”. Insomma aleggiava un brutto presentimento.

Bagnaia e la denuncia sulla curva 10

Sempre nella serie Ducati Inside c’è un altro pezzo in cui si sentono le varie lamentele di Bagnaia che oltre a lamentarsi della sua Ducati senza grip nè davanti nè dietro cosa che lo porterà nuovamente a un week end da incubo, parla con Alex Rins e Brad Binder della presenza di ghiaia all’esterno di Curva 1 e Curva 10 il che potrebbe rappresentare un pericolo in caso di caduta.

Il sudafricano della Ktm spiega a Pecco come, durante il consueto giro in bicicletta del giovedì, molte persone avessero provato a spianare la ghaia. Critiche simili sono arrivate, prima e dopo la caduta con infortunio di Marquez anche da Joan Mir, Luca Marini e lo stesso fratello di Marc, Alex Marquez.