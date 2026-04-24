La caduta di Bagnaia nelle pre qualifiche di Jerez provoca la reazione di Guido Meda in telecronaca su Sky Sport e anche Mauro Sanchini prova a spiegare i problemi di Pecco con la Ducati GP26

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Colpo di coda per Bagnaia dopo un venerdì nero iniziato male al mattino e che sembrava dover finire peggio con la caduta proprio in avvio di seconda sessione. Così Pecco è riuscito a strappare il pass per il Q2 nelle pre qualifiche del Gran Premio di Spagna. Ma che concitazione dopo quella caduta che sembrava il preludio a un’altra cocente eliminazione prematura tanto da far disperare Guido Meda, Mauro Sanchini e Mattia Pasini negli studi di Sky che seguiva la diretta.

Il venerdì in chiaroscuro di Bagnaia: caduta e 6° posto

Era partito male, l’ha raddrizzata con un ultimo giro da gran campione quale è ancora. Bagnaia dopo le dichiarazioni della vigilia di non sentire nemmeno questa GP26 come la GP25 ha confermato i timori chiudendo 11° le libere del mattino lamentando problemi in franata come dimostrano i due lunghi sempre alla curva 1 con tanto di scuotimento del capo e manifestazioni di insoddisfazione con il fido Cristian Gabarrini,

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Ma il peggio doveva ancora venire perchè pronti via nel corso del primo giro cronometrato in pre qualifica, nel tentativo di andare dietro Alex Marquez, Bagnaia ha perso l’anteriore della sua GP26 sempre in curva 1 ed è finito nella ghiaia. Moto distrutta e Pecco costretto a tornare ai box.

Fuori dalla top ten per quasi tutta la sessione, Bagnaia ha trovato con l’ultimo time attack e la gomma nuova il giro per staccare il sesto posto che gli dà la possibilità di andare in Q2 nelle qualifiche di domani. Meglio di niente come confermato dallo stesso Pecco nelle interviste.

Guido Meda impreca dopo la caduta di Pecco

In telecronaca anche Guido Meda ha perso, una volta tanto, il suo aplomb quando Bagnaia è andato lungo per terra in curva 1 dopo nemmeno due minuti dall’inizio del prequalifiche: “C’è un problema enorme, enorme. Sempre la stessa cosa, così ci si fa anche male. Così poveraccio, sembra una trota di fiume impazzita. Difficilissimo!”

Al suo fianco, al commento tecnico, Mauro Sanchini prova a spiegare il motivo della caduta e delle difficoltà di Pecco con la sua Ducati GP26: “Pecco continua ad alleggerire tanto il dietro, non frena bene, non si ferma la corsa della moto, mi sembrava di vedere che gli altri riescono a ripetere i giri mentre Pecco fa un giro e poi fa degli errori, tre volte ha aumentato la pressione per riuscire a fermarla ma poi è andato per terra perchè finiva la pista”,.