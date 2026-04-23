A Jerez, Bagnaia parla ancora dei problemi con la Ducati simili a quelli dello scorso anno. Marquez dice di stare bene ma non benissimo. Acosta e Martin mettono le mani avanti

La MotoGP riparte da Jerez dopo un inizio di stagione all’insegna del dominio dell’Aprilia che si presenta in testa al Mondiale con Bezzecchi e Martin in seconda battuta. C’è aria di riscatto in casa Ducati ma fino ad un certo punto. Visto almeno le parole di Marc Marquez ancora alle prese con un fisico non ancora al 100% ma soprattutto con Pecco Bagnaia che ha chiaramente detto di non essere in sintonia anche con la GP26 come non lo era con la GP25.

Bagnaia mette le mani avanti a Jerez

Non è stato un buon inizio di Mondiale MotoGP per la Ducati. Tre gare, tre batoste prese dall’Aprilia. Il mese di sosta, forzata per il rinvio della tappa in Qatar, è stata l’occasione oltre che per testare la nuova 850cc del prossimo anno, per riflettere su come migliorare la GP26 che al momento paga qualcosa nei confronti della RS- GP26.

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Come lo scorso anno, anzi peggio, visto che vive una stagione da separato in casa, Bagnaia si presenta a Jerez con grande voglia ma chiarendo di non essere in sintonia nemmeno con la GP26 come non lo era con la GP25: “Sono due anni dove sto facendo molta fatica – ha detto ai microfoni di Sky Sporr – il DNA della GP25 e della GP26 è lo stesso e non mi permette di esprimermi al cento per cento. Guido sempre molto in difesa e non mi permette di essere veloce. Ho stravolto completamente il mio modo di frenare ed è qualcosa che mi limita tanto”.

Bagnaia spera che i test di lunedì sulla stessa pista spagnola possano migliorare questo benedetto feeling con la moto: “Spero solo che si riesca ad andare nella direzione in cui siamo arrivati fino al 2024, con una moto studiata per quello. In questo momento ci sono altri piloti che si lamentano delle stesse cose e spero che al test si riesca a provare qualcosa che venga in questa direzione qui”.

Marquez: “Bezzecchi imbattibile”

Le condizioni fisiche di Marc Márquez sono stati uno degli argomenti più dibattuti al media day di Jerez, Lo spagnolo sta pagando ancora i postumi dell’infortunio e dell’operazione alla spalla dopo Indonesia 2025 e della caduta nelle prove libere di Austin: “Sto bene – ha detto Marc in conferenza – Abbiamo avuto tre settimane intere a casa e penso che mi abbiano aiutato a cercare di fare un ulteriore passo avanti. Posso dire di essere a un livello ottimale per competere al meglio”.

Il campione del mondo in carica non crede di essere però nelle condizioni di battere l’Aprilia e Bezzecchi in particolare: “Non sono in grado di fermarlo, ma penso che Martín sia più in grado di fermare Bezzecchi. Domenica non sono salito sul podio. Quindi, non si può passare da non salire sul podio a vincere una gara. Cercheremo di fare un buon weekend. Abbiamo visto Bezzecchi in testa a ogni giro e le Aprilia sono molto veloci, ma vediamo se, a poco a poco, riusciamo a fare dei passi avanti per avvicinarci a loro; questo sarà l’obiettivo.”

Anche Acosta low profile a Jerez

“Non ho grandi aspettative per questo fine settimana”. Le prime sensazioni di Pedro Acosta a Jerez non sono positive. “Domani mattina e vedere a che punto siamo”. Quello che può dire è che la vittoria sembra lontana, perché ha due grandi rivali che sono “un gradino sopra” la KTM. Aprilia e Ducati, l’armata italiana in questo paddock , sono a un livello che gli austriaci non hanno ancora raggiunto. Ecco perché lo spagnolo insiste sul fatto che “dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione per cercare di avvicinarci il più possibile” alle posizioni di vertice.

E Martin mette pressioni a Marquez

Jorge Martín si sente a suo agio nel ruolo del cosiddetto “outsider”, mantenendo un basso profilo, nonostante tutti ne riconoscano l’enorme potenziale. Così, alla vigilia del Gran Premio di Spagna di MotoGP a Jerez, ha ancora una volta minimizzato la pressione: “È Marc Márquez a difendere il titolo; io guardo da dietro”. Praticamente tutti o quasi hanno deciso di consegnare, almeno a parole, la vittoria nelle mani di Bezzecchi. Sarà proprio così?