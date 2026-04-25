MotoGP Jerez, Bezzecchi, il caso della visiera di Alex Marquez e le perplessità di Aprilia. "Ma sono cose che succedono"

Se Marc Marquez ha fatto parlare di sé per l'escamotage in pista nella Sprint di Jerez, suo fratello Alex a causa di un tear off ha complicato la gara di Marco Bezzecchi. Che però non si scompone

Alla fine, i protagonisti di questo sabato della MotoGP a Jerez sono stati i fratelli Marquez, sia volontari che involontari. Marc ha vinto la Sprint, e siamo al secondo centro stagionale, ma al tempo stesso ha fatto discutere paddock, giornalisti, piloti, addetti ai lavori e twittaroli vari per come è stato gestito il cambio moto. Alex, invece, non ha concluso la gara per via di una scivolata nel mentre si scatenava la pioggia sul circuito spagnolo, e alla partenza un suo imprevisto ha causato qualche problema di troppo al leader del Motomondiale Marco Bezzecchi.

L’imprevisto di Bezzecchi causato dal tear off di Marquez: i dubbi di Aprilia

Nel warm-up il pilota del team Gresini si è tolto la pellicola dalla visiera, che andata a scivolare sulla ruota posteriore dell’Aprilia del rivale. Bezzecchi si è poi accorto della cosa alla partenza, con la moto che ha fatto slittare via la pellicola del tear-off causando una partenza per niente ottimale. Quella porzione di plastica ha infatti “ingolfato” un mezzo di raffinata meccanica e tecnologia, con il riminese che da quarto è finito risucchiato dal gruppo precipitando subito al quindicesimo posto.

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E intanto dal box di Aprilia, come riporta Formula Passion rilanciando un tweet dall’account ufficiale della MotoGP che mostra un video del muretto del team di Noale, non sono mancate le perplessità. “Ha beccato la visiera”, si sente dire dagli uomini di Aprilia, e poi: “Ma non era vietato togliersi la visiera?“. Così non è perché manca un richiamo esplicito del regolamento ad evitare di levare il tear-off in gara (ma chissà se verrà messa una pezza: se così fosse i Marquez potrebbero contribuire alla riscrittura dei regolamenti visto anche il rientro ai box di Marc avvenuto oggi per il cambio moto, e che sicuramente gli ha dato un bel vantaggio in gara senza comunque violare le norme ma sollevando qualche dubbio in merito al fatto che, magari, qualcosa si potrebbe pure aggiustare con i regolamenti).

Bezzecchi: “Io non ho tagliato sull’erba, ma non entro nel merito di quanto ha fatto Marc Marquez”

In ogni caso, mentre Alex Marquez non ha ricevuto né richiami né penalità, Bezzecchi ha minimizzato l’imprevisto. “Sono cose che possono succedere”, ha dichiarato ai media, spiegando che il tear-off gli è finito appiccicato inizialmente alla carena, poi alla partenza si è staccato andando sulla ruota posteriore. “Non appena ho fatto 20 cm ho iniziato a sgommare, e così per 200 metri”.

La Sprint era iniziata male, ed è poi proseguita peggio per il pilota Aprilia, che ha sbagliato con i tempi e non è riuscito “a prendere l’ingresso della pit-lane” per il cambio moto non appena ha iniziato a piovere forte. “E ho voluto evitare di tagliare sull’erba”: non tutti fanno come Marquez, insomma. “Ma la mia era una posizione diversa, arrivavo dalla curva 12 e l’ingresso della pit-lane era sula sinistra, ma stavo andando troppo veloce”, col rischio di finire in una posizione pericolosa in pista. In ogni caso Bezzecchi ha preferito glissare sull’argomento: “Ci sarà chi di dovere che valuterà il tutto, io non voglio entrare nel merito e non l’ho neanche visto perché avevo altro a cui pensare in quel momento”.

L’Aprilia caduta addosso a Bezzecchi: “Ma sto bene”

Infine, il disastro con la scivolata in cui si è trovato sotto la moto per qualche istante “perché mi si era spenta e non riuscivo a rialzarmi“, cosa che è avvenuta con il soccorso dei commissari. Fortunatamente nessun danno fisico. Ma è stato un sabato da tregenda per i piloti ufficiali Aprilia, con Jorge Martin che in casa è caduto in qualifica, si è beccato una penalità e poi un problema ai freni nella Sprint che lo ha forzato al ritiro, il primo della stagione.

Tuttavia il compagno di squadra ha messo Martin tra i possibili favoriti della gara di domani: “Io e Jorge abbiamo lo stesso ritmo – ha spiegato Bezzecchi, che dovrà fare giustizia dell’ennesimo zero nelle Sprint di quest’anno – ma se devo essere realistico Alex Marquez, Marc e Di Giannantonio sono più veloci di me”.