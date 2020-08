MotoGp, Johann Zarco espone il suo punto di vista

Johann Zarco ha spiegato il suo punto di vista quanto successo domenica al Red Bull Ring: un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, immagini che hanno fatto il giro del mondo lasciando nello sgomento gli appassionati delle due ruote e non solo.

“Non credo che la manovra sia stata folle – si legge su Marca -. Mi sentivo forte fin dall’inizio della gara: per questo ero consapevole che avrei potuto attaccare Franco e poi sorpassarlo. Non volevo bloccare Morbidelli. Quando l’ho superato, ho cercato di rimanere a sinistra con tutti i mezzi, e poi ho frenato, ma Franco mi ha toccato ed entrambi siamo finiti a terra”.

“Ho un paio di lividi, uno sul braccio e uno vicino all’anca, e il mio polso destro è dolorante, ma per fortuna non si è rotto nulla. L’importante è che Franco, Vale e Maverick non si siano fatti male, mi sono subito interessato delle loro condizioni” ha concluso il francese, nell’occhio del ciclone da domenica.

OMNISPORT | 17-08-2020 14:42