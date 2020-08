MotoGp: Johann Zarco non l'ha presa bene

Comunque vadano a finire le prove Johann Zarco partirà dalla pit-lane nel Gran premio di Stiria delle MotogGp. Ma non l’ha presa bene.

“Bisognerebbe avere uomini veri per decidere, ma purtroppo non ci sono – ha detto a Sky Sport -. Hanno paura e non sanno cosa fare, quindi una volta decidono di sì e un’altra volta decidono di no. Anche Pol Espargaró ha avuto un incidente molto simile a quello di Brno, ma adesso sorride e fa sapere che è stato un incidente di gara. Quelli che decidono e quelli che rimangono coinvolti nell’incidente non giudicano allo stesso modo. Mi sento trattato male? E’ la vita, non c’è niente da fare. Potevo fare appello per la sanzione, provare a lottare, ma meglio tenere la testa bassa”.

OMNISPORT | 22-08-2020 10:49