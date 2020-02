MotoGp, Jorge Lorenzo: più probabile un mio ritorno

Jorge Lorenzo nella conferenza stampa di presentazione del team ufficiale Yamaha, di cui è collaudatore, ha parlato della possibilità di un ritorno alle gare: "La mia prima idea quando mi sono ritirato era di ritirarmi completamente. Ho speso 19 anni della mia vita provando con tutto me stesso a vincere, per competere, per riuscire nella mia missione. Credo di essere arrivato a una tappa diversa della mia vita, anche se devo ammettere che mi sono divertito tanto in sella alla Yamaha nello shakedown di Sepang. Ho sentito di nuovo quella felicità che non provavo da tanto tempo. Se a Valencia ho detto che al 99% non sarei più tornato a gareggiare, adesso direi che la percentuale si è abbassata al 98%".

C'è chi sogna un team Petronas con Valentino Rossi e Lorenzo nel 2021. Il Dottore ha risposto così: "Sarebbe bellissimo riformare una squadra con Jorge, ma c'è Morbidelli che è giovane e veloce", le parole riprese da Sky.

SPORTAL.IT | 06-02-2020 12:53