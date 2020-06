MotoGp, Jorge Lorenzo: "Tornerò solo per vincere"

Jorge Lorenzo al sito ufficiale della MotoGp apre a un ritorno in pista nel 2021: "Se dovesse passarmi per la mente di tornare, lo farei per provare a vincere, con un’opportunità molto chiara per vincere il campionato. Per il momento sto molto bene e non penso potrà accadere, dunque va bene così".

"Mentalmente non penso di aver bisogno di tornare o comunque non ho l’ansia di tornare a correre e sopportare tutta la pressione che ne consegue. Ma è anche vero che ci sono dei lati positivi, quando vinci una gara o un campionato è incredibile e ti suscita una felicità che è difficile da incontrare da un’altra parte. Nessuno ha preso il telefono e mi ha chiamato per tornare. Non so cosa potrebbe succedere se mi chiamassero. Se non dovesse accadere sarei ugualmente felice, ma nel caso ascolterei cosa avranno da dirmi. Se dovesse passarmi per la mente di tornare, lo farei per provare a vincere, con un’opportunità molto chiara per vincere il campionato. Per il momento sto molto bene e non penso potrà accadere, dunque va bene così".

