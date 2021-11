MotoGP, la fidanzata di Rossi: "Avrei voluto conoscerlo prima"

14-11-2021 16:06

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuta Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Rossi. La 28enne, futura mamma della figlia del Dottore, ha dichiarato: “Dal terzo giro sono crollata. L’unico mio dispiacere è che sono arrivata tardi e non ho vissuto con lui tutte le emozioni della sua carriera. Però sono arrivata al momento giusto”.

Francesca ha concluso l’intervista con alcune curiosità sulla figlia che verrà: “Mi sono innamorata di un uomo che sta per diventare il padre di mia figlia. La paternità? Ancora Vale non si è reso conto benissimo, mi vede ‘lievitare’ ma fa un sacco di domande. Se la bimba la chiameremo Vittoria? Non so come sia uscita questa cosa, Vittoria è il nome della figlia di Uccio, faremo confusione. Per il nome abbiamo due scelte”.

OMNISPORT