MotoGp, la pole è di Fabio Quartararo

Sarà Fabio Quartararo, su Yamaha del Team Petronas, a partire davanti a tutti nel Gran premio d’Aragon delle Motogp in programma domenica (il via alle 15). In prima fila con il francese lo spagnolo Maverick Viñales e l’inossidabile britannico Cal Crutchlow, su Honda.

A completare la top ten Morbidelli, Miller, Mir, Nakagami, Petrucci, Aleix Espargarò e Rins.

Non bene Dovizioso, che non è entrato nella Q2 e partirà tredicesimo. Il forlivese era infuriato.

OMNISPORT | 17-10-2020 15:47