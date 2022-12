MotoGP, la rivelazione di Rossi su Marco Simoncelli

14-12-2022 17:41

L’idea dell’Academy VR46 è nata molto prima del 2014, anno della fondazione. Lo ha ammesso proprio Valentino Rossi in un’intervista al portale GeoPop. Questo il racconto del nove volte campione del mondo: “L’idea dell’Academy è nata casualmente con Marco Simoncelli, anche se non esisteva ancora quella struttura. Mi ha chiesto di aiutarlo in un momento difficile. Abbiamo iniziato nel 2006/2007”.

Un’idea che ha stuzzicato subito Valentino Rossi, che in questo modo ha aiutato l’amico tragicamente scomparso nel 2011 ma anche se stesso: “Ho pensato che mi sarebbe piaciuto avere qualcuno che mi faceva compagnia e allo stesso tempo allenarmi su alti livelli per diventare più forti. Questa esperienza mi era piaciuta talmente tanto che ho deciso di aiutare anche altri piloti”.

Infine, Valentino Rossi si è lasciato andare a una battuta continuando a parlare della sua Academy: “A un certo punto, però, è nato un problema: questi piloti sono diventati talmente forti che sono diventati miei rivali in MotoGP. Non l’avrei mai pensato, la situazione ci è sfuggita di mano. Ho allevato delle serpi in seno che, appena hanno potuto, mi hanno battuto”. E adesso sono arrivati i primi risultati, come dimostra il titolo vinto da Pecco Bagnaia.