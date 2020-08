MotoGp, l'allarme di Quartararo: "Così è impossibile vincere"

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo suona l’allarme dopo i due Gran Premi da dimenticare in Austria. Il pilota transalpino è sempre primo in classifica generale, ma la moto non va: “In queste gare sono usciti tutti i limiti della Yamaha, la moto ha mostrato problemi in aree inattese. Nel warm up ho finito i freni un’altra volta, quando questo accade ha un impatto molto grande sulla tua fiducia, perché si ha la sensazione che in qualunque momento possano finire i freni”.

“E’ molto pericoloso e ti condiziona molto. Al momento siamo troppo irregolari, quindi è impossibile lottare per il Mondiale. Misano sarà una pista migliore per noi, ma la Yamaha dovrà lavorare per risolvere i problemi della moto. Spero che con la carcassa normale che sarà utilizzata su quella pista potremo tornare nuovamente competitivi“.

