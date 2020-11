MotoGp, l'Aprilia vuole l'allievo di Valentino Rossi

L’Aprilia è alla ricerca frenetica di un pilota in grado di sostituire Andrea Iannone, squalificato per 4 anni dal Tas di Losanna per uso di sostanze proibite. La casa di Noale deve decidere se affidarsi a un centauro esperto, come può essere Cal Crutchlow, o a un giovane di belle speranze ora in Moto2.

Nel mirino, secondo Corsedimoto, ci sarebbe infatti Marco Bezzecchi, prodotto dell’Academy VR46, pupillo di Valentino Rossi, e attuale compagno di scuderia di Luca Marini. “Chiunque sia, la scelta sarà fatta in base alla voglia che uno ha di correre e di correre per noi. Siamo una realtà in grande crescita, anche se non è così evidente”, ha detto Massimo Rivola.

OMNISPORT | 11-11-2020 16:01