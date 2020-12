MotoGp, le condizioni di Marc Marquez restano un mistero

L’appuntamento è per il prossimo anno ma non ci sono ancora aggiornamenti sulle condizioni fisiche. Il messaggio di Marc Marquez agli Honda Racing Thanks Days ha lasciato ancora dubbi sulle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio patito durante il primo weekend in Austria. Il campione spagnolo ha soltanto salutato e ringraziato i fan dando l’appuntamento al 2021, senza però fornire dettagli su come stia effettivamente. E il mistero resta.

“La stagione è stata strana – ha dichiarato nel videomessaggio -, non solo per il coronavirus. Dal mio punto di vista, c’è stato anche questo infortunio che ho subito nella prima gara. Voglio comunque ringraziare i fan per tutti i loro messaggi. È stato un peccato. Sarebbe stato bello vivere le giornate di festa a Motegi con loro e con mio fratello. Ma torneremo sicuramente l’anno prossimo”.

OMNISPORT | 19-12-2020 19:47