In attesa del weekend per fare sul serio, la MotoGp ha incontrato alcune star del ciclismo e si è messa alla prova sulle due ruote a pedali sul circuito di Le Mans.

La competizione tra i piloti non è certo mancata, con tanto di gara e Sprint. Nella prima a trionfare è stato Jorge Martin, nella seconda il primo posto al traguardo è andato ad Alex Rins. Tra i protagonisti della giornata e spettatori d’eccezione anche Mark Cavendish e Primoz Roglic, che ha avuto modo di intrattenersi, tra gli altri, anche con Franco Morbidelli nel box VR46.