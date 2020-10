MotoGp: Le Mans, parole chiare di Valentino Rossi

Valentino Rossi parla in vista del Gran Premio di Francia. Il podio non è lontano per il Dottore: “Sicuramente il risultato finale in Catalogna è stato un peccato, ma la cosa positiva è che siamo abbastanza veloci per lottare per il podio, e penso che possiamo provare qualcosa anche durante il fine settimana in Francia”.

“Le Mans è una pista che mi piace molto e di solito lì siamo competitivi. L’obiettivo è continuare il lavoro che abbiamo fatto in Catalogna e lottare di nuovo davanti. Faremo del nostro meglio per combattere per il podio. Speriamo che il tempo, se non buono, sia almeno costante, così da poter essere completamente preparati per la gara di domenica”.

OMNISPORT | 07-10-2020 14:54