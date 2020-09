MotoGp, le parole di Valentino Rossi dopo il warm-up

Valentino Rossi smania di scendere in pista per il Gran premio di Catalogna delle MotoGp. Il Dottore ha parlato con Sky Sport dopo il warm-up. “E’ andato bene, ho un buon passo e sono molto veloce – ha sottolineato -. Dovremo però stare molto attenti con le gomme perché sia davanti che dietro siamo in difficoltà, ma sarà per tutti così. Intanto speriamo che la pista rimanga asciutta, di fare una buona partenza e di guidare bene”.

“Per gli pneumatici la scelta è quasi fatta ma decideremo in base alla temperatura” ha chiosato il nove campione del mondo.

OMNISPORT | 27-09-2020 12:18