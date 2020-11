MotoGp, Lecuona positivo: niente Valencia

Niente Gp di Valencia per Iker Lecuona. Dopo una quarantena di dieci giorni in Andorra, il pilota spagnolo del team Red Bull KTM Tech3 era risultato negativo al tampone ed era volato a Valencia, per affrontare le libere del Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

L’ulteriore test effettuato però a Valencia ha dato esito positivo: Lecuona, asintomatico, deve così saltare anche la corsa di questa settimana. Verrà testato nei prossimi giorni per poter prendere parte al round finale della stagione 2020 a Portimao.

OMNISPORT | 14-11-2020 09:50