MotoGp, libere condizionate dal maltempo

Seconde libere di MotoGp a Motegi condizionate dal maltempo. Il migliore in pista è Pedrosa, seguito da Petrucci e Miller. Lontani i big, Valentino Rossi e Vinales sono fuori dai 10 mentre Dovizioso e Marquez non sono neanche scesi in pista.

Alza bandiera bianca Jorge Lorenzo, costretto a saltare il Gran Premio per il problema al braccio. Ora per il ducatista è a rischio anche il Gp d'Australia.

"Per ora sento ancora troppo dolore al braccio, la situazione è peggiore del previsto. Mi fa male soprattutto in frenata e così è troppo pericoloso correre. Rientrare a Phillip Island? Vedremo…".

I tempi delle seconde libere (primi dieci)

1 D. PEDROSA 1:48.136

2 D. PETRUCCI +0.803

3 J. MILLER +0.886

4 J. ZARCO +0.997

5 S. REDDING +1.243

6 H. SYAHRIN +1.251

7 B. SMITH +1.437

8 T. LUTHI +2.346

9 S. GUINTOLI +2.442

10 K. ABRAHAM +2.558

SPORTAL.IT | 19-10-2018 08:10